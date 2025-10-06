L’orbiter ESA decifra i colori segreti dell’atmosfera marziana

Marte continua a farsi scoprire un po’ alla volta, come se si divertisse a svelare solo qualche dettaglio per volta. L’ultima sorpresa arriva da un nuovo studio dell’ESA, l’Agenzia Spaziale Europea, che ha mostrato immagini spettacolari dell’atmosfera del pianeta. Guardandole, sembra quasi di osservare un dolce a strati, un “millefoglie” cosmico fatto di colori che si intrecciano: viola, verde, blu, sfumature che raccontano molto più di quanto sembri a prima vista.

Le nuove immagini ESA mostrano la danza di ghiaccio e polvere su Marte

Le foto sono state catturate dal Trace Gas Orbiter, in orbita attorno a Marte dal 2016, grazie alla fotocamera CaSSIS. Un occhio potentissimo che ha unito diversi scatti per creare un mosaico verticale di colori vividi. A prima vista sembrano pennellate astratte, ma dietro quelle bande c’è una vera e propria mappa della composizione dell’atmosfera marziana. È sottile, composta per lo più da anidride carbonica, con tracce di azoto e argon, ma riesce comunque a dare vita a tempeste di sabbia che possono avvolgere l’intero pianeta.

Ogni colore corrisponde a uno strato: sopra i quaranta chilometri prevalgono i cristalli di ghiaccio, più in basso domina la polvere. Un equilibrio fragile, ma incredibilmente affascinante, che regola il modo in cui il pianeta si scalda e si raffredda. Quelle particelle sospese non sono solo un dettaglio visivo: sono il cuore del clima marziano.

Gli scienziati spiegano che questa struttura così ordinata aiuta a capire come cambiano le stagioni su Marte. Studiando gli strati nel tempo, si può prevedere come l’atmosfera si trasforma giorno dopo giorno, mese dopo mese. È un po’ come leggere un diario scritto in cielo, dove ogni colore racconta una fase diversa.

Le immagini sono state scattate mentre l’orbiter si trovava nella zona in ombra del pianeta, la condizione perfetta per catturare contrasti così nitidi. Da quella prospettiva, Marte sembra quasi un vetro sottile attraversato da veli colorati, un pianeta che si lascia guardare ma non del tutto capire.

E forse è proprio questo il suo fascino: un mondo lontano, rosso e misterioso, che continua a mandarci segnali da decifrare, come se volesse tenerci sempre un po’ con il fiato sospeso.