Marte svela nuovi segreti geologici grazie al rover Curiosity

Sul Pianeta Rosso c’è ancora vita — non quella che speravamo di trovare sotto forma di microbi, ma quella instancabile del rover Curiosity, che dopo più di dieci anni continua a girare per il cratere Gale come un esploratore curioso (il nome, in fondo, non è casuale). Di recente ha puntato la sua telecamera verso un paesaggio che ha fatto sobbalzare gli scienziati: un terreno chiamato “boxwork”, un reticolato di creste e solchi che sembra la versione marziana di una ragnatela pietrificata.

Curiosity continua a sorprendere: dettagli nascosti del passato acquoso di Marte

A colpire non è solo l’aspetto geometrico, quasi artificiale, ma la storia che quelle forme racchiudono. Milioni di anni fa, fluido ricco di minerali scorreva tra le rocce del cratere. Con il tempo, quelle venature si sono indurite, trasformandosi in un materiale resistente, mentre tutto intorno l’erosione faceva piazza pulita. Il risultato è un rilievo che emerge distinto dal resto, come se Marte ci mostrasse le ossa della sua geologia. E in un certo senso, è proprio così: ogni cresta è un indizio, una traccia di un passato in cui l’acqua scorreva libera sulla superficie.

Il cratere Gale, da questo punto di vista, è una miniera di informazioni. È lì che Curiosity ha raccolto alcune delle prove più solide dell’antica presenza di fiumi e laghi marziani. Oggi, con il boxwork, la missione si arricchisce di un nuovo tassello: capire quanto a lungo quell’acqua sia rimasta e se abbia creato ambienti adatti, almeno in teoria, a ospitare forme di vita microscopiche. Non significa che troveremo fossili alieni nascosti sotto la sabbia, ma è un passo in più per ricostruire il puzzle del Pianeta Rosso.

Curiosity, nonostante i suoi anni di servizio, continua a essere sorprendentemente efficiente. Le sue fotocamere non servono solo a scattare panorami spettacolari per noi curiosi terrestri, ma a distinguere dettagli minimi nelle texture e nei colori del suolo, informazioni che permettono di capire la sequenza degli eventi geologici. Ogni immagine è un capitolo di una storia che risale a miliardi di anni fa.

Il bello è che queste formazioni non sono del tutto estranee. Qualcosa di simile esiste anche sulla Terra, in alcune grotte, dove minerali come la calcite hanno creato trame paragonabili. Ritrovarle su Marte ci ricorda che certi processi naturali non conoscono confini planetari. È quasi come vedere uno specchio lontano che ci riflette, con tutte le differenze del caso, ma anche con sorprendenti somiglianze. E chissà: forse proprio lì, tra quelle creste marziane, si nasconde la chiave per capire quanto davvero i nostri mondi siano diversi.