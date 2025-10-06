La roccia lunare di Apollo 17 riscrive la storia del Mare Serenitatis

C’è qualcosa di affascinante nel pensare che un piccolo frammento di roccia, raccolto più di cinquant’anni fa sulla Luna, possa ancora cambiare tutto ciò che sappiamo sulle origini del nostro sistema solare. Era il 1972 quando gli astronauti di Apollo 17 hanno prelevato quel campione, etichettato con il numero 76535, senza immaginare che, mezzo secolo dopo, avrebbe riaperto una delle pagine più antiche della storia cosmica.

La Luna svela segreti antichi grazie a un frammento raccolto mezzo secolo fa

A guardarlo, sembrerebbe un sasso qualunque. Ma sotto la superficie grigia si nasconde una storia lunghissima, letteralmente. Le nuove analisi, condotte con tecnologie che allora non esistevano, hanno rivelato che questa roccia arriva da circa cinquanta chilometri di profondità. Un viaggio dal cuore della Luna fino alla superficie che racconta un passato remoto: quello di un satellite ancora giovane, scosso da impatti titanici e trasformazioni violente.

Il dettaglio più sorprendente riguarda la sua età. Gli studi radioisotopici indicano che si trovava già in superficie 4,25 miliardi di anni fa. È un numero che obbliga a riscrivere le cronologie: significa che il Mare Serenitatis, il grande bacino dove è stato raccolto il campione, si è formato molto prima di quanto pensassimo. Trecento milioni di anni di differenza non sono un dettaglio da poco. Se confermata, questa scoperta cambierebbe la nostra visione non solo della Luna, ma anche dell’evoluzione dei pianeti vicini, inclusa la Terra.

Per anni si era creduto che la roccia fosse stata spinta in superficie da un impatto avvenuto altrove, ma le simulazioni più recenti raccontano una storia diversa. Il frammento sarebbe rimasto sempre lì, sollevato dal collasso del terreno dopo un grande cataclisma, come se la Luna stessa lo avesse portato alla luce. Nessun viaggio violento, nessuna espulsione nello spazio, solo il lento movimento delle sue viscere incandescenti.

Oggi quel piccolo pezzo di passato ci parla ancora, con la pazienza di chi ha aspettato miliardi di anni per raccontare la sua verità. E ci ricorda quanto, anche nelle storie più antiche e silenziose, ci sia ancora qualcosa da scoprire.