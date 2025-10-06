Hades 2: risultati sorprendenti su Steam

Il panorama videoludico internazionale vive un momento di grande fermento. A tal proposito, Hades 2 si conferma tra i protagonisti assoluti. Il nuovo lavoro di Supergiant Games, approdato in versione completa il 25 settembre 2025, ha registrato numeri importanti. Il dato più emblematico riguarda il picco di 112.947 giocatori contemporanei su Steam. Cifra che segna un distacco netto rispetto al record stabilito dal primo capitolo, fermatosi a 54.240 utenti. Un risultato che conferma le capacità dello studio indipendente. Il successo non è soltanto quantitativo, ma trova conferma anche nella sfera qualitativa. Il gioco, infatti, ha una media di 94 su Metacritic. Con tali premesse, Hades 2 è diventato in poche ore il titolo meglio recensito del 2025.

Hades 2 continua a raccogliere consensi tra gli appassionati

La critica ha premiato un lavoro che riesce a riproporre la struttura roguelike con un equilibrio raffinato. Arricchendo la formula con nuove soluzioni narrative e meccaniche di gioco che mantengono intatta la tensione strategica. La cornice mitologica, vero marchio di fabbrica della serie, continua a esercitare un forte richiamo. Unendo profondità narrativa e ritmo ludico in un binomio che pochi altri titoli riescono a replicare.

Non meno significativa è la risposta della community. La quale aveva già dimostrato grande entusiasmo durante la fase di early access. Con oltre due milioni di copie vendute prima del lancio ufficiale, Hades 2 aveva lasciato intravedere il potenziale di una crescita esponenziale. La quale è stata oggi pienamente confermata.

Guardando al futuro, il successo di Hades 2 apre scenari interessanti non solo per Supergiant Games, che rafforza il proprio ruolo tra gli studi indipendenti più influenti, ma per l’intero settore gaming. L’ascesa del titolo conferma come esperienze ludiche capaci di combinare estetica curata, meccaniche solide e narrazione coinvolgente possano competere e spesso superare le produzioni delle grandi major. Non resta che attendere per scoprire se il tempo confermerà tale tendenza per il nuovo titolo.