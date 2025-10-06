Ad
Esselunga sprizza CONVENIENZA: il divertimento non ha mai avuto un prezzo così

Con le offerte Esselunga ti ritrovi a scoprire giochi e tecnologia in modi inaspettati e divertenti che rendono ogni visita piena di sorprese

scritto da Rossella Vitale
Hai presente quando dici a te stesso: “Non compro nulla, solo un giro veloce”? Ecco, prova a farlo da Esselunga. In due minuti ti accorgi che resistere è praticamente impossibile. Qui le offerte non si limitano a invitarti: ti fanno l’occhiolino, ti provocano e finiscono per conquistarti. Quest’anno poi Halloween non ti porta solo zucche intagliate e travestimenti buffi: da Esselunga ci sono promozioni che fanno davvero paura… ma al ribasso! Ti capita di dire “non compro nulla”, e invece finisci davanti a offerte che sembrano scherzi da dolcetto o scherzetto. Tu cerchi di resistere, ma i prezzi convenienti ti seguono come un vampiro assetato e ti spingono a cedere. La cosa divertente è che non ti senti fregato, anzi: ti ritrovi con tecnologia e giochi che trasformano la tua giornata in una festa continua. Con Esselunga l’Halloween diventa l’occasione perfetta per divertirti e approfittare di offerte che non spaventano il portafoglio.

Prodotti che non sono più solo un sogno da ESSELUNGA

Esselunga: promo INCREDIBILE su videogioco EA SPORT FC 26 PS5

Ogni volta che passi da Esselunga ti sembra di partecipare a un gioco speciale,  dove il premio è un’offerta che non avevi previsto. Qui Esselunga mette sul tavolo EA SPORTS FC 26 per PS5 a 69 euro, un titolo che ti cattura subito. Se sei affezionato alla tua console, trovi EA SPORTS FC 26 per PS4 a 69,90 euro, perfetto per non perdere un colpo. E visto che non puoi vivere senza connessione, Esselunga ti sorprende con uno smartphone in promozione, pronto a semplificare chat, foto e tutto quello che ti piace fare. Con queste idee Esselunga non smette mai di rendere ogni momento più spassoso.

