Google Pixel 10 Pro, offerta AMAZON è FOLLE: sconto di 350 euro

E’ davvero arrivato il momento di pensare di acquistare Google Pixel 10 Pro, uno smartphone che racchiude al proprio interno tutto ciò che di buono l’utente può pensare di trovare nel mercato degli smartphone, mettendo a disposizione del consumatore finale prestazioni al top, e una spesa comunque inferiore ai diretti concorrenti. Il prodotto presenta dimensioni in linea con gli standard del settore, raggiungendo 152,8 x 72 x 8,6 millimetri di spessore, e un peso di circa 207 grammi.

Uno dei suoi punti di forza è chiaramente rappresentato dal display LTPO OLED da 6,3 pollici di diagonale, che raggiunge una risoluzione di 1280 x 2856 pixel, con densità di 497 ppi e refresh rate che può raggiungere anche i 120Hz (essendo LTPO, poi può variare fino a un minimo di 1Hz), sempre con protezione Gorilla Glass Victus 2. Il processore è il nuovissimo SoC dell’azienda di Mountain View, parliamo del Google Tensor G5, ottimo octa-core che riesce a estendere la sua frequenza di clock fino a un massimo di 3,78GHz, fermo restando essere affiancato dalla presenza di una GPU PowerVR e 16GB di RAM.

Il comparto fotografico è infine di altissimo livello, considerando a tutti gli effetti la presenza di ben tre sensori nella parte posteriore: un principale da 50 megapixel che viene seguito a ruota da due da 48 megapixel (di cui un ultragrandangolare e un teleobiettivo).

Google Pixel 10 Pro: uno sconto mai visto prima d’ora su Amazon

Promozione assolutamente imperdibile con un risparmio nettamente superiore al passato, considerate infatti che il prodotto ha un listino di 1199 euro, e oggi già di base viene proposto da Amazon con una spesa finale da sostenere pari a soli 999 euro. A questo punto entra in gioco un nuovo sconto, che si aggiunge al precedente e viene applicato in modo completamente automatico al check-out, è di 150 euro, e porta così la spesa da sostenere a soli 849 euro (la riduzione complessiva è di 350 euro). Ordinate subito il prodotto qui.