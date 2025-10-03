Motorola Edge 60 Pro: il prezzo è GIUSTO con il nuovo sconto Amazon

Una nuova promozione davvero da non perdere vi attende in questi giorni su Amazon, dove vi ritrovate a poter spendere relativamente poco sull’acquisto comunque di uno smartphone di tutto rispetto, quale è il Motorola Edge 60 Pro.

La sua scheda tecnica ha inizio con un plus non da poco, considerando il periodo storico in cui gli smartphone sono sempre più grandi e ingombranti, difatti il suo peso è di “solo” 186 grammi, con dimensioni che si aggirano attorno ai 160,69 x 73,06 x 8,24 millimetri di spessore. E’ un dispositivo che si può tenere in mano senza problemi, nonostante comunque il suo display sia da 6,7 pollici di diagonale, trattasi di un P-OLED con 446 ppi, refresh rate a 1220 x 2712 pixel, protezione Gorilla Glass 7i e tantissima qualità. Sotto il cofano trova posto un processore di fascia medio-alta, quale è appunto il MediaTek Dimensity 8350, octa-core con frequenza di clock che si estende fino a 3,35GHz, oltre a una GPU Mali G615-MC6, che completa la configurazione con 12GB di RAM (ricordatevi che la memoria interna non è espandibile).

Il comparto fotografico, presente nella parte posteriore, è composto da 3 sensori, precisamente da un principale da 50 megapixel, passando poi per un ultragrandangolare da 50 megapixel e un effetto bokeh da 10 megapixel. L’angolo massimo di ripresa è di 120 gradi, ricordando comunque che anteriormente è stato posizionato un sensore da 50 megapixel con apertura F2.

Motorola Edge 60 Pro, la promozione più folle su Amazon

Coloro che oggi vogliono acquistare lo smartphone in oggetto, considerando la variante con 12GB di RAM e 512GB di memoria interna, devono pagare all’incirca 404 euro. Lo potete acquistare qui. Ricordiamo, inoltre, che la spedizione a domicilio viene gestita da Amazon, con consegna entro pochissimi giorni e al solito garanzia legale della durata di 24 mesi.