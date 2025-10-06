FIAT Fastback 2026: il SUV coupé che accende l’attesa con le nuove info

La FIAT Grande Panda aveva aperto la strada a una serie di modelli destinati ai mercati internazionali. Tutto sembrava pronto per la cosiddetta Giga Panda, attesa già nell’estate scorsa. Poi è arrivato il nuovo CEO Antonio Filosa e i piani hanno preso una piega diversa. Le indiscrezioni parlano ora della FIAT Fastback 2026 come prima protagonista della nuova era. I riflettori si accendono su un SUV coupé di segmento C pronto a conquistare un pubblico esigente. Foto spia mostrano prototipi camuffati, con soluzioni provvisorie soprattutto al posteriore.

Guardando ai concept FIAT del passato emergono indizi sullo stile. Il frontale richiama la Grande Panda, con gruppi ottici segnati da sottili fasci luminosi orizzontali. La base tecnica resta la piattaforma Smart Car, già utilizzata per modelli come Citroën C3 e Panda stessa. L’abitacolo non è ancora visibile, ma si immagina una disposizione simile a quella della FIAT Grande Panda. Differenze inevitabili, vista la categoria superiore. Alcuni osservatori ipotizzano un display infotainment più grande, soluzioni più ricercate per materiali e finiture. Si tratterà di un ambiente digitale ma accogliente.

Motori e prospettive future del modello FIAT

L’ibrido, per quanto concerne la motorizzazione del modello FIAT, sembra una certezza, con il conosciuto PureTech 1.2 tre cilindri da 136 CV accoppiato a un cambio automatico dotato di unità elettrica integrata da 29 CV. La potenza complessiva tocca quota 145 CV. La gamma comprenderà anche una versione 100% elettrica, con motore da 113 CV. La batteria da 44 kWh, adatta per la Grande Panda, potrebbe rivelarsi limitata per un SUV di queste dimensioni. Voci di corridoio parlano di un accumulatore di capacità superiore, capace di garantire un’autonomia più competitiva. Sul tavolo resta l’ipotesi di un Full Hybrid su cui Stellantis starebbe lavorando. Rimane l’interrogativo sulla possibile introduzione di una variante entry level con motore a combustione senza elettrificazione, coerente con l’attuale politica del marchio. Ogni ipotesi mantiene viva l’attesa per un debutto fissato al 2026, anno in cui la FIAT Fastback potrebbe finalmente svelarsi al mondo.