Amazon: domani Festa delle Offerte 2025, gli sconti segreti in anticipo sono qui

Ecco quali sono le offerte che Amazon ha deciso di lanciare ad ottobre, ecco quali sono i prezzi più interessanti.

scritto da Felice Galluccio
Domani ci sarà uno degli eventi Amazon migliori in assoluto, quello della Festa delle Offerte 2025. In realtà si partirà da mezzanotte con gli sconti migliori, tutti disponibili all’interno del nostro canale Telegram ufficiale nel quale si può entrare gratis. Clicca qui per entrare. Tutti i prodotti che trovate in sconto al momento possono essere presi da altre persone, per cui vi consigliamo di fare presto proprio per non restare a mani vuote. In basso trovate la lista completa con i link e con le rispettive descrizioni per ogni articolo.

Amazon: scegli ora le migliori offerte in assoluto, la tecnologia è in regalo

  • Majestic FL40VD FHD V1 – Televisore SMART LED FULL HD 40″, Sistema operativo VIDAA, Wi-Fi integrato, DVB-T/T2 e DVB-S/S2, Telecomando, 2 USB, 3 HDMI, Frameless, PREZZO: 194,00€, LINK

  • Abbonamento Xbox Game Pass Ultimate – 3 Mesi | Psychonauts 2: Standard è incluso con l’abbonamento | Standard | Xbox & Windows 10 – Codice download, PREZZO: 38,99€, LINK

  • FRITZ!Powerline 1220E Edition International, adattatore extender su rete elettrica fino a 1.200 Mbit/s, PLC, IEEE P1901, 2x Gigabit LAN, Interfaccia in italiano, PREZZO: 96,20€, LINK

  • D-Link DMS-106XT Switch non gestito multi-Gigabit a 6 porte, con 5x Porte Ethernet 2,5 G e 1x Uplink 10 Gigabit, Struttura in lega di alluminio, Senza ventola, Modalità Turbo, Snooping IGMP, QoS, PREZZO: 139,90€, LINK

  • Motorola edge 50 neo (8/256GB, Fotocamera Sony LYTIA™ 700C 50+13+10MP selfie 32MP, Display 6.36″ pOLED 120Hz, IP68, MediaTek MTK 24M, batteria 4310mAh, ricarica 68W, Android 14), PANTONE Grisaille, PREZZO: 246,90€, LINK

  • Samsung Soundbar HW-B530/ZF con Subwoofer, 2.1 Canali 360W 2022, Bassi Profondi, Effetto Surround, Suone Ottimizzato, Unico Telecomando, PREZZO: 129,00€, LINK

  • LG OLED evo AI G5 TV 65 pollici, Smart TV 4K, Staffa a muro inclusa, Processore α11 Gen2, Brightness Booster Ultimate, webOS con AI, Dolby Vision e Atmos, VRR e GSYNC 4K@165Hz, OLED65G55LW 2025, PREZZO: 1.999,00€, LINK

  • MSI Prestige 16 AI Studio B1VEG-238IT, Notebook 16″ QHD+ 60Hz, Intel Core Ultra 7 155H, Nvidia RTX 4050, 6GB GDDR6, 1TB SSD PCIe4, 16GB RAM 6400MHz, WiFi 7, Win 11 Home Layout ITA Grigio, PREZZO: 1.336,04€, LINK

Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!