Fastweb Mobile Start: 150GB in 5G e minuti illimitati a 9,95€

L’offerta Fastweb punta su trasparenza, affidabilità e bonus extra per chi sceglie anche la rete fissa

scritto da Ilenia Violante
Fastweb

Fastweb rivede la sua presenza nel settore della telefonia mobile con Mobile Start, una delle tariffe più competitive del momento. Con un costo mensile di 9,95€, l’offerta mette a disposizione 150GB di traffico dati, anche su rete 5G, e minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali. A ciò si aggiungono 200 SMS inclusi, una caratteristica sempre più rara tra le promozioni mobile.

Uno dei punti di forza della proposta è l’uso della rete Vodafone, premiata in Italia per qualità e stabilità, con velocità in download fino a 2Gbps nelle aree coperte dal 5G. La tariffa include anche il servizio WiFi-Calling, utile per effettuare chiamate anche in assenza di segnale mobile, purché sia disponibile una rete Wi-Fi. Un vantaggio concreto per chi vive o lavora in zone con copertura debole. L’attivazione della SIM o della eSIM ha un costo di 10€, con spedizione gratuita e procedure rapide grazie anche alla possibilità di identificazione tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica.

Roaming, sostenibilità e vantaggi per chi sceglie anche Fastweb Casa

Fastweb Mobile Start si distingue anche per il roaming internazionale, con 17GB previsti dal regolamento europeo e altri 15GB extra offerti dall’operatore, per un totale di 32GB mensili da utilizzare nei Paesi UE, ma anche in UK, Svizzera e Ucraina. Questa politica amplia la libertà degli utenti, permettendo di utilizzare la propria offerta all’estero senza costi extra.

Chi abbina la tariffa mobile a un abbonamento di rete fissa Fastweb ottiene un ulteriore vantaggio. Infatti i giga diventano illimitati, mentre il prezzo della linea di casa scende da 27,95 a 23,95€ al mese. Un pacchetto che rafforza la strategia dell’operatore, sempre più orientata a integrare servizi fissi e mobili con un occhio alla sostenibilità. Fastweb, infatti, ha introdotto le EcoSIM realizzate al 100% con materiali riciclati. In più ha ribadito l’obiettivo di raggiungere il Net Zero Carbon entro il 2035, riducendo del 90% le emissioni.

Con Mobile Start, l’ azienda punta su trasparenza e semplicità. Nessun vincolo di durata, nessun costo nascosto e possibilità di disattivazione in qualsiasi momento. Una formula che unisce convenienza, affidabilità e responsabilità ambientale, confermando la volontà dell’operatore di distinguersi sul mercato italiano.

