Fastweb Mobile Start: 150GB in 5G e minuti illimitati a 9,95€

Fastweb rivede la sua presenza nel settore della telefonia mobile con Mobile Start, una delle tariffe più competitive del momento. Con un costo mensile di 9,95€, l’offerta mette a disposizione 150GB di traffico dati, anche su rete 5G, e minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali. A ciò si aggiungono 200 SMS inclusi, una caratteristica sempre più rara tra le promozioni mobile.

Uno dei punti di forza della proposta è l’uso della rete Vodafone, premiata in Italia per qualità e stabilità, con velocità in download fino a 2Gbps nelle aree coperte dal 5G. La tariffa include anche il servizio WiFi-Calling, utile per effettuare chiamate anche in assenza di segnale mobile, purché sia disponibile una rete Wi-Fi. Un vantaggio concreto per chi vive o lavora in zone con copertura debole. L’attivazione della SIM o della eSIM ha un costo di 10€, con spedizione gratuita e procedure rapide grazie anche alla possibilità di identificazione tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica.

Roaming, sostenibilità e vantaggi per chi sceglie anche Fastweb Casa

Fastweb Mobile Start si distingue anche per il roaming internazionale, con 17GB previsti dal regolamento europeo e altri 15GB extra offerti dall’operatore, per un totale di 32GB mensili da utilizzare nei Paesi UE, ma anche in UK, Svizzera e Ucraina. Questa politica amplia la libertà degli utenti, permettendo di utilizzare la propria offerta all’estero senza costi extra.

Chi abbina la tariffa mobile a un abbonamento di rete fissa Fastweb ottiene un ulteriore vantaggio. Infatti i giga diventano illimitati, mentre il prezzo della linea di casa scende da 27,95 a 23,95€ al mese. Un pacchetto che rafforza la strategia dell’operatore, sempre più orientata a integrare servizi fissi e mobili con un occhio alla sostenibilità. Fastweb, infatti, ha introdotto le EcoSIM realizzate al 100% con materiali riciclati. In più ha ribadito l’obiettivo di raggiungere il Net Zero Carbon entro il 2035, riducendo del 90% le emissioni.

Con Mobile Start, l’ azienda punta su trasparenza e semplicità. Nessun vincolo di durata, nessun costo nascosto e possibilità di disattivazione in qualsiasi momento. Una formula che unisce convenienza, affidabilità e responsabilità ambientale, confermando la volontà dell’operatore di distinguersi sul mercato italiano.