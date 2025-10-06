Iliad lancia Giga 200: 200GB e 5G incluso a 9,99€

Iliad amplia la sua serie di promozioni con Giga 200. Si tratta di un’offerta pensata per chi cerca tanti gigabyte e massima libertà d’uso. La proposta prevede 200GB di traffico dati in 4G, 4G+ e 5G, al costo di 9,99€ al mese. Il tutto senza vincoli e senza rimodulazioni future. La tariffa include minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri italiani, con le consuete condizioni di utilizzo lecito e corretto.

Il 5G è già attivo per i dispositivi compatibili e nelle aree raggiunte dalla rete Iliad, che continua ad espandersi sul territorio. In caso di superamento dei 200GB, l’utente può scegliere se continuare a navigare a pagamento, con una tariffa fissata a 0,90 centesimi ogni 100MB. L’attivazione della SIM ha un costo di 9,99€, da sostenere una sola volta al momento della sottoscrizione.

Promo Iliad: minuti illimitati, roaming e chiamate internazionali inclusi in Giga 200

Uno dei punti forti dell’offerta è la copertura internazionale. Giga 200 permette di utilizzare minuti e SMS illimitati anche in Europa, a cui si aggiungono 13GB di traffico dedicato in roaming per navigare senza pensieri durante i viaggi. In più, sono inclusi minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni internazionali, un vantaggio notevole per chi ha contatti all’estero.

La tariffa comprende anche diversi servizi extra senza costi aggiuntivi. Tra questi vi è hotspot gratuito per condividere la connessione, segreteria telefonica, avviso di chiamata, portabilità del numero, tecnologia VoLTE per chiamate più stabili e qualità audio superiore. Come sempre, Iliad ribadisce la propria filosofia di trasparenza, nessuno scatto alla risposta e assenza di costi nascosti.

Infine, con Giga 200, l’ azienda si conferma uno degli operatori più aggressivi sul mercato italiano, puntando su semplicità e chiarezza. L’offerta è costruita per rispondere alle esigenze di chi utilizza spesso il proprio smartphone, sia per navigare in 5G sia per comunicare con l’Italia e con l’estero. Una soluzione che unisce convenienza, affidabilità e un pacchetto completo, mantenendo fisso il prezzo nel tempo.