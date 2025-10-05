YouTube modifica la sua app mobile: test in corso sulla nuova interfaccia

YouTube continua a sperimentare. Questa volta però, lo fa toccando uno degli aspetti più importanti, ovvero l’interfaccia della sua app mobile. Alcuni utenti hanno già notato la comparsa di un nuovo layout, distribuito per ora in maniera limitata, che introduce diverse modifiche grafiche e funzionali. L’obiettivo dichiarato sembra essere quello di rendere più immediata la fruizione dei contenuti e rafforzare l’identità dei canali.

Il cambiamento più evidente riguarda il logo del canale. Ora infatti appare più grande e posizionato in alto, subito sotto al video, all’interno della sezione descrizione. Anche i titoli dei video sono cambiati. Il grassetto li rende più marcati e di conseguenza più visibili durante la navigazione. Una scelta che, secondo le prime impressioni, migliora la leggibilità soprattutto sugli schermi più piccoli degli smartphone.

YouTube e le icone più piccole: entusiasmo e perplessità

Altro elemento introdotto è l’username del creatore, che appare accanto al nome del canale. Una funzione apparentemente secondaria, ma in realtà utile a distinguere gli account autentici dalle numerose imitazioni che circolano sulla piattaforma. L’username diventa quindi una sorta di ulteriore certificazione visiva, pensata per proteggere gli utenti dalle confusioni e per rafforzare l’affidabilità dei canali originali.

La nuova interfaccia di YouTube non si limita però a modificare i titoli e i loghi. Alcuni strumenti chiave hanno cambiato posizione. Le notifiche e il pulsante di disiscrizione, ad esempio, sono stati spostati a sinistra, diventando i primi della lista. La sezione dedicata a YouTube-Shorts, uno dei formati di maggiore successo per la piattaforma, ha invece ricevuto un ritocco diverso. Le icone sono state ridotte per offrire più spazio al video stesso. Questa scelta però non ha convinto tutti. Su Reddit molti utenti lamentano icone troppo piccole e difficili da utilizzare, mentre altri apprezzano la nuova visuale più ampia.

È bene sottolineare che siamo di fronte a un test e che le novità di YouTube potrebbero cambiare ancora prima di una diffusione su larga scala. Google utilizza spesso queste prove per raccogliere feedback e comprendere le preferenze del pubblico. Non ci resta quindi che stare a vedere.