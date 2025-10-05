HONOR Magic8 vola nei benchmark: supera senza problemi Xiaomi 17 Pro

Honor Magic 8

La corsa agli smartphone più potenti del 2025 è appena entrata nel vivo. Tra i protagonisti assoluti ci sarà la serie HONOR Magic8, spinta dal nuovissimo Snapdragon 8 Elite Gen 5. E i primi numeri parlano chiaro: le prestazioni non solo sono all’altezza delle aspettative, ma mettono in difficoltà persino la concorrenza diretta.

HONOR Magic8 domina su AnTuTu

A condividere i risultati è stato direttamente Li Kun, Product Manager di HONOR, che ha pubblicato uno screenshot del test eseguito con AnTuTu v11.

Il punteggio complessivo raggiunto da HONOR Magic8 è di 4.166.339 punti, così ripartiti:

CPU: 1.213.845

GPU: 1.468.351

Memoria: 570.553

Esperienza utente: 913.590

Un risultato che non lascia spazio a dubbi: il nuovo flagship si posiziona in cima alle classifiche attuali.

Il confronto diretto con Xiaomi 17 Pro

Per rendere la sfida ancora più interessante, Li Kun ha affiancato ai numeri di HONOR Magic8 quelli di Xiaomi 17 Pro, smartphone dotato dello stesso processore.

Ebbene, il rivale si è fermato a 3.749.435 punti totali, con punteggi sensibilmente inferiori in tutte le categorie:

CPU: 1.053.385

GPU: 1.332.311

Memoria: 529.807

Esperienza utente: 833.932

Numeri che testimoniano come HONOR non si sia limitata a montare l’ultimo chip Qualcomm, ma abbia saputo ottimizzare hardware e software per estrarne il massimo potenziale.

Intelligenza artificiale e nuove funzioni

La serie Magic8 non punta solo sulla potenza bruta. HONOR ha già anticipato che i nuovi modelli porteranno con sé una profonda integrazione dell’AI, con agenti intelligenti capaci di coprire oltre 3.000 scenari diversi all’interno di circa 100 applicazioni. Il modello Magic8 Pro, in particolare, sarà equipaggiato con un teleobiettivo periscopico da 200 MP, pronto a sfidare i migliori cameraphone sul mercato.

Disponibilità e varianti

In Cina i preordini sono già partiti, con configurazioni che spingono la memoria interna fino a 1 TB e quattro diverse colorazioni tra cui scegliere. Per l’Europa, invece, l’attesa durerà ancora poche settimane: il debutto ufficiale dovrebbe avvenire nel mese prossimo, quando conosceremo anche i prezzi.

Uno sguardo al futuro

Se i benchmark sono un buon indicatore, HONOR si prepara a lanciare uno dei telefoni più performanti del 2025. La capacità di superare un competitor come Xiaomi 17 Pro con lo stesso processore dimostra che l’ottimizzazione può fare la differenza. Resta ora da capire quale sarà il posizionamento di prezzo in Europa e se HONOR riuscirà a replicare anche sul mercato il successo mostrato dai numeri in laboratorio.