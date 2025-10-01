Samsung Galaxy S25 Edge, l’offerta è ASSURDA su Amazon

Occasione assolutamente imperdibile per tutti gli utenti che vogliono acquistare il Samsung Galaxy S25 Edge, grazie alla promozione disponibile su Amazon, infatti, è possibile raggiungere un livello di risparmio sul valore originario di listino, arrivando in questo modo ad accedere all’ecosistema dell’azienda sudcoreana, godendo nel contempo di prestazioni da top di gamma.

Lo smartphone, da poco presentato direttamente sul mercato mondiale, incarna alla perfezione tutta la realtà e le aspettative odierne, essendo uno smartphone di relative piccole dimensioni, con un peso di 163 grammi, ma anche 158,2 x 75,6 x 5,8 millimetri, abbracciando nello stesso tempo un display da 6,7 pollici di diagonale, con risoluzione di 1440 x 3120 pixel, un Dynamic AMOLED 2X che raggiunge un refresh rate a 120Hz e mantenendo protezione Gorilla Glass Victus 2.

Il processore non è altro che il Qualcomm Snapdragon 8 Elite, octa-core con una frequenza di clock a 4,47GHz, passando anche per GPU Adreno 830, che viene completato dalla presenza di una configurazione che prevede anche 12GB di RAM (con massimo 512GB di memoria interna, non espandibili). Ottimo è anche il comparto fotografico, dove gli utenti si ritrovano a poter scoprire la presenza di due sensori fotografici: un principale da 200 megapixel, con anche un ultragrandangolare da 12 megapixel.

Samsung Galaxy S25 Edge, la promozione è fuori di testa

Un risparmio decisamente interessante attende tutti gli utenti che vogliono acquistare il Samsung Galaxy S25 Edge, in questi giorni infatti non sarà più necessario pagarlo 1299 euro, come previsto in origine di listino, ma ci si ritrova a poter sostenere un investimento ridotto del 24%, arrivando a una spesa finale di 989 euro. Ordinatelo subito al seguente link.

Il prodotto discusso nel nostro articolo può essere acquistato in tre colorazioni differenti, ma attenzione che i prezzi potrebbero variare a loro volta.