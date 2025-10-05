Apple acquisisce IC Mask Design: una scelta che rafforza la strategia dei chip

Apple ha completato una nuova acquisizione in Europa. Si tratta di IC Mask Design Limited, una società irlandese con oltre vent’anni di esperienza nella progettazione di semiconduttori. L’azienda, con quartier generale a Limerick e sedi anche in Italia e nel Regno Unito, non produce chip proprietari ma offre consulenze e supporto tecnico ad altre realtà del settore. Negli anni ha collaborato con realtà importanti come Motorola e Ikon, anche se mai con Apple.

Apple e l’indipendenza tecnologica

Le prime “prove” dell’operazione si erano notate già a inizio estate. Il sito web di IC Mask è stato disattivato a giugno, mentre l’account Twitter risultava inattivo da aprile. In più, diversi dipendenti avevano anticipato pubblicamente il proprio licenziamento, attribuendolo a una non specificata acquisizione. La conferma ufficiale è arrivata grazie al Digital Markets Act dell’Unione Europea, che impone alle grandi realtà tecnologiche di rendere trasparenti tutte le operazioni di questo tipo. Rimangono invece ignoti sia i costi della trattativa sia la data esatta in cui è stata perfezionata.

Apple ha deciso di integrare nel proprio organico una parte del personale della società irlandese. Tra questi c’è Ciaran Whyte, che lo scorso 29 settembre ha annunciato tramite LinkedIn il suo ingresso in Apple. Come sempre, l’azienda californiana ha mantenuto il massimo riserbo sui dettagli e sugli obiettivi precisi dell’acquisizione. Questa acquisizione fa parte di una strategia di lungo periodo che mira a rendere Apple sempre più autonoma nello sviluppo dei chip.

IC Mask Design, grazie alla sua specializzazione in layout e packaging, rappresenta un tassello prezioso in questo percorso. L’esperienza della società irlandese potrà quindi contribuire a rafforzare la catena di progettazione e produzione interna, migliorando la capacità di Cupertino di realizzare prodotti su misura e riducendo la dipendenza dai fornitori esterni. In un mercato mondiale sempre più competitivo, Apple conferma così la volontà di mantenere un controllo diretto sul cuore tecnologico dei propri dispositivi. Una scelta che rafforza la sua posizione strategica e consolida il ruolo di leader nel settore dei semiconduttori.