iPad Pro M5: unboxing anticipato in Russia con benchmark e molto altro

Un prodotto certamente molto atteso per quanto riguarda il mercato dei tablet è la prossima generazione di iPad, questi ultimi raccoglieranno una grande eredità arrivata quest’anno grazie all’esordio di iPad con chip M4 e avranno ovviamente l’obbligo di rilanciare mostrando segni di maturità che i predecessori avevano iniziato ad offrire, ma che sicuramente ora dovranno assestarsi a livelli più elevati.

Dopo un lungo periodo di silenzio, arriva il colpo di scena dal momento che due youtuber russi sono riusciti ad ottenere in grande anteprima gli iPad Pro con chip M5 che arriveranno prossimamente sul mercato, gli utenti in questione sono riusciti a mostrarci i prodotti completi offrendoci anche qualche dettaglio in più da un punto di vista tecnico e sottolineando anche le similitudini con il passato.

Il video

Il primo video arriva dal canale di Wylsacom e sembrerebbe mostrare un iPad Pro da 13 pollici con chip M5, 256 GB di spazio archiviazione e finitura Space Black, da un punto di vista estetico il dispositivo non mostra grandi differenze rispetto al predecessore dal momento che la rifinitura posteriore sembra sostanzialmente la stessa, sembra però essere assente la scritta iPad Pro che lascia spazio alla semplice mela classica di Apple.

Dal video invece di Romancev768 emerge un dettaglio interessante che lascia aperti numerosi dibattiti, in passato infatti si vociferava del possibile arrivo di una seconda fotocamera frontale che sarebbe stata posizionata verticalmente insieme a quella principale, nel primo video non si nota molto la presenza di tale elemento, ma nel secondo invece emerge chiaramente pur non venendo messa in funzione, ciò lasci dunque aperte le possibilità che si tratti effettivamente di un elemento in più, senza però specificare precisamente di cosa si tratti.

Entrambi gli utenti hanno effettuato dei test su Geekbench che hanno restituito tali risultati: