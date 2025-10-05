PosteMobile lancia Creami EXTRA WOW 100 Ed. 2025

PosteMobile rinnova la sua serie di offerte. Una delle più vantaggiose del momento è sicuramente la Creami EXTRA WOW 100 Edizione 2025,disponibile in esclusiva presso gli uffici postali e riservata ai nuovi clienti. La promo sarà attivabile soltanto nei primi 15 giorni del mese e prevede chiamate e SMS illimitati, con l’aggiunta di 100GB di traffico dati in 4G+ fino a 300Mbps. Tutto ciò al costo mensile di 6,99€. Un prezzo che la colloca tra le soluzioni più convenienti del mercato italiano della telefonia mobile.

Per attivare la promozione è richiesto un contributo iniziale di 15€, comprensivo di 10€ per la SIM e 5€ di credito telefonico, ai quali si aggiungono 5 euro di ricarica minima obbligatoria. L’offerta è pensata per garantire un’esperienza completa, con servizi inclusi senza costi aggiuntivi come “Ti cerco” e “Richiama ora”, l’avviso di chiamata e la verifica del credito residuo. Non manca l’opzione hotspot gratuito, utile per condividere la connessione internet con altri dispositivi.

PosteMobile: copertura nazionale e servizi extra senza costi nascosti

I servizi di telefonia e internet mobile vengono erogati attraverso la rete 4G+ di Vodafone, con copertura che raggiunge oltre il 99% della popolazione italiana. La velocità di navigazione può arrivare fino a 300Mbps in 4G+ e 150Mbps in 4G, variabile in base alla zona e alle condizioni di rete. Per sfruttare appieno le prestazioni, è necessario disporre di uno smartphone compatibile con la tecnologia-4G.

È importante ricordare che per il rinnovo dell’offerta occorre avere credito disponibile sulla SIM. In caso contrario, le tariffe applicate saranno di 18 centesimi al minuto per le chiamate, 12 cent. per ogni SMS e 2€ al giorno per 500MB di traffico dati con la tariffa base abilitata. L’utente può comunque scegliere di bloccare o sbloccare la navigazione a consumo inviando un semplice SMS gratuito al 4071160 o gestendo le impostazioni tramite app e area personale.

Con Creami EXTRA WOW 100 Ed. 2025, PosteMobile conferma la volontà di offrire soluzioni accessibili, semplici e trasparenti. Una proposta che punta a conquistare nuovi clienti grazie a un pacchetto completo di minuti, messaggi e giga, sostenuto dall’affidabilità della rete e dalla copertura sul territorio.