World Plus 5G: la nuova offerta di 1Mobile con 130GB

1Mobile lancia World Plus 5G, una promozione pensata per i nuovi clienti che vogliono una connessione veloce e tanti gigabyte. L’offerta prevede 130GB di traffico dati in 5G, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 320 minuti internazionali verso oltre 30 Paesi, tra cui Stati Uniti, Canada, Cina, India, Brasile, Regno Unito e gran parte dell’Europa. Il tutto a un costo mensile di 9,99€. L’attivazione è gratuita per chi porta il proprio numero da un altro operatore.

Per chi attiva un nuovo numero invece è previsto un contributo di 5€. Un vantaggio extra arriva dal terzo rinnovo consecutivo dopo il quale vengono regalati 20GB extra in 5G, validi in Italia. Una promozione che risponde alle esigenze di chi cerca convenienza senza rinunciare a internet veloce, grazie all’uso della rete Vodafone, tra le più diffuse sul territorio nazionale.

1Mobile: World Plus 5G, bonus, regole e condizioni da conoscere

World Plus 5G è disponibile fino al 31 ottobre 2025 per chi richiede la portabilità o attiva una nuova SIM. La tariffa si rinnova automaticamente ogni mese, ma è fondamentale avere credito sufficiente al momento del rinnovo. In caso contrario, l’offerta resta attiva ma inutilizzabile fino a una ricarica. Dopo due rinnovi consecutivi non pagati, la promozione viene sospesa e potrà essere riattivata con una nuova ricarica.

I minuti internazionali non sono cumulabili e valgono solo per le chiamate dall’Italia verso i Paesi inclusi nella lista. Una volta esauriti, si applicano le tariffe speciali per l’estero. Anche i giga non utilizzati nel mese non vengono trasferiti a quello successivo. Superata la soglia disponibile, la navigazione viene bloccata. Il cliente può decidere se riattivarla con la funzione “Restart” o acquistare pacchetti aggiuntivi.

L’offerta è gestibile comodamente dall’app 1Mobile o dall’area personale sul sito ufficiale. Sono previsti anche passaggi da altre promozioni interne e la possibilità di disattivazione in qualsiasi momento, mantenendo i giga e i minuti fino alla scadenza naturale del rinnovo. Con World Plus 5G, 1Mobile punta a conquistare chi cerca un pacchetto completo per chiamate nazionali, minuti internazionali e internet veloce. nazionale.