Vodafone, aumenti fino a 3,99€ al mese dal 4 novembre

Brutte notizie per molti utenti Vodafone. A partire dal 4 novembre 2025 entreranno in vigore nuove rimodulazioni che porteranno aumenti fino a 3,99€ al mese sulle offerte mobili. L’operatore ha confermato ufficialmente la decisione. La motivazione ? La necessità di “continuare a garantire la migliore qualità di rete e offrire servizi sempre all’altezza delle esigenze dei clienti”.

Gli incrementi, compresi tra 0,95 e 3,99€, sono già stati comunicati ai clienti interessati tramite SMS a partire dal 29 settembre. Alcuni utenti avranno la possibilità di sottoscrivere una nuova offerta con lo stesso costo attuale, che include gli stessi minuti e giga, oltre a 100 SMS al mese. L’iniziativa, secondo diversi analisti, sarebbe collegata anche alla unione tra Vodafone e Fastweb, che ha spinto il gruppo a riorganizzare il proprio portafoglio di tariffe disponibili.

Recesso senza costi: cosa possono fare i clienti Vodafone

Come previsto dalla normativa, chi non accetta la modifica contrattuale può esercitare il diritto di recesso. In questo modo è possibile passare ad altro operatore senza penali né costi. Per farlo, Vodafone mette a disposizione diverse modalità. Si potrà compilare il form online nella sezione “Disdetta rete fissa e mobile” sul sito ufficiale, recarsi in un negozio autorizzato, inviare una raccomandata A/R al Servizio Clienti di Ivrea, scrivere via PEC all’indirizzo servizioclienti@vodafone.pec.it o contattare direttamente il 190.

In ogni caso è necessario allegare una copia del documento di identità e indicare chiaramente la causale “modifica delle condizioni contrattuali”. Resta aperta anche la questione delle rate. Chi ha dispositivi associati all’offerta può decidere se continuare a pagarle con la stessa cadenza, oppure saldare in un’unica soluzione l’importo residuo, specificandolo nella richiesta di recesso.

Il nuovo avviso di Vodafone arriva in un momento delicato per il mercato della telefonia, già caratterizzato da continui rialzi. Dopo le recenti rimodulazioni annunciate anche da altri operatori, i clienti si trovano davanti alla scelta di accettare gli aumenti o valutare un cambio di compagnia. Un consiglio? Per chi riceverà l’SMS, è quello di verificare attentamente le nuove condizioni e confrontarle con le offerte disponibili sul mercato, così da trovare la soluzione più conveniente e adatta alle proprie necessità.