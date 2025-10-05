Ad
AmazonNewsOfferte

Offerta FOLLE AMAZON: la smart TV Hisense è super SCONTATA

Una vera e propria offerta folle su Amazon, la smart TV Hisense costa molto meno del solito.

scritto da Denis Dosi
Offerta FOLLE AMAZON: la smart TV Hisense è super SCONTATA

Gli sconti su Amazon si sprecano, e anche oggi gli utenti possono pensare di abbracciare uno dei prezzi più bassi che effettivamente si sia mai visto, è applicato direttamente sulla smart TV Hisense, soluzione dal rapporto qualità/prezzo nettamente favorevole, che porta il cliente ad avere il massimo spendendo comunque relativamente poco.

Il prodotto, contraddistinto dal codice 65E8Q, offre una diagonale di 65 pollici, tecnologia mini-LED e soprattutto risoluzione di streaming che può raggiungere anche il 4K con un refresh rate a 144Hz, risultando perfetta ad esempio anche per intense sessioni di gaming. E’ un televisore che supporta VIDAA U8, Dolby Vision IQ, ma anche HDR 10+ Adaptive, modalità Game Mode Pro (appunto con i 144Hz di cui sopra), Dolby Atmos 2.1 con subwoofer integrato direttamente, assistenti vocali (Amazon Alexa) e la tivù 4K.

Tantissima tecnologia di ultima generazione che amplia notevolmente la possibilità di utilizzo di un prodotto versatile e adatto sostanzialmente a tutti. Il design è moderno e piacevole alla vista, si distingue dalla massa per uno stand minimale e centrale, forse non il più elegante tra quelli in circolazione, ma comunque perfettamente funzionale e in grado di alzare il device non poco dalla superficie di appoggio.

Correte subito sul canale Telegram @codiciscontotech e avrete ogni giorno le offerte Amazon con i codici sconto gratis direttamente sul vostro smartphone.

Offerta folle su Amazon con questo sconto da non perdere

La promozione di questi giorni è sicuramente conveniente per la maggior parte dei consumatori, se pensate che il suo listino sarebbe di 799 euro, mentre può essere vostro con un investimento finale che corrisponde esattamente a soli 699 euro. L’acquisto è da effettuare subito qui.

Offerta
Hisense TV 65' Mini-LED 144Hz 4K 2025 65E8Q, Smart TV VIDAA U8, Dolby Vision IQ, HDR 10+ Adaptive, 144Hz Game Mode PRO, Dolby Atmos 2.1 con Subwoofer, Alexa Built-in, VIDAA Voice, lativù 4K, 65''
Hisense TV 65" Mini-LED 144Hz 4K 2025 65E8Q, Smart TV VIDAA U8, Dolby Vision IQ, HDR 10+ Adaptive, 144Hz Game Mode PRO, Dolby Atmos 2.1 con Subwoofer, Alexa Built-in, VIDAA Voice, lativù 4K, 65''
    699,99 EUR Amazon Prime
    Acquista su Amazon

    La spedizione viene al solito gestita direttamente da Amazon con consegna entro pochi giorni presso il vostro domicilio, da notare che la garanzia è della durata di 24 mesi e copre tutti i difetti di fabbrica.

    Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
    Denis Dosi

    Laureato in ingegneria informatica nel lontano 2013, da sempre appassionato di scrittura e tecnologia sono riuscito a convogliare in un'unica professione le mie due più grandi passioni grazie a TecnoAndroid.