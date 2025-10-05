Offerta FOLLE AMAZON: la smart TV Hisense è super SCONTATA

Gli sconti su Amazon si sprecano, e anche oggi gli utenti possono pensare di abbracciare uno dei prezzi più bassi che effettivamente si sia mai visto, è applicato direttamente sulla smart TV Hisense, soluzione dal rapporto qualità/prezzo nettamente favorevole, che porta il cliente ad avere il massimo spendendo comunque relativamente poco.

Il prodotto, contraddistinto dal codice 65E8Q, offre una diagonale di 65 pollici, tecnologia mini-LED e soprattutto risoluzione di streaming che può raggiungere anche il 4K con un refresh rate a 144Hz, risultando perfetta ad esempio anche per intense sessioni di gaming. E’ un televisore che supporta VIDAA U8, Dolby Vision IQ, ma anche HDR 10+ Adaptive, modalità Game Mode Pro (appunto con i 144Hz di cui sopra), Dolby Atmos 2.1 con subwoofer integrato direttamente, assistenti vocali (Amazon Alexa) e la tivù 4K.

Tantissima tecnologia di ultima generazione che amplia notevolmente la possibilità di utilizzo di un prodotto versatile e adatto sostanzialmente a tutti. Il design è moderno e piacevole alla vista, si distingue dalla massa per uno stand minimale e centrale, forse non il più elegante tra quelli in circolazione, ma comunque perfettamente funzionale e in grado di alzare il device non poco dalla superficie di appoggio.

Correte subito sul canale Telegram @codiciscontotech e avrete ogni giorno le offerte Amazon con i codici sconto gratis direttamente sul vostro smartphone.

Offerta folle su Amazon con questo sconto da non perdere

La promozione di questi giorni è sicuramente conveniente per la maggior parte dei consumatori, se pensate che il suo listino sarebbe di 799 euro, mentre può essere vostro con un investimento finale che corrisponde esattamente a soli 699 euro. L’acquisto è da effettuare subito qui.

La spedizione viene al solito gestita direttamente da Amazon con consegna entro pochi giorni presso il vostro domicilio, da notare che la garanzia è della durata di 24 mesi e copre tutti i difetti di fabbrica.