Amazon SHOCK con lo sconto sul Realme 12 Pro

Realme 12 Pro può essere vostro in questi giorni con un risparmio nettamente favorevole, e la possibilità comunque di mettere le mani su un prodotto che fa del rapporto qualità/prezzo il proprio punto di forza, essendo uno dei migliori in circolazione, almeno per quanto ne concerne la fascia di appartenenza.

La sua scheda tecnica rappresenta sicuramente una delle maggiori espressioni di quanto effettivamente avremmo voluto vedere, cercando di spendere il minimo indispensabile. Tutto ha inizio con dimensioni che si aggirano attorno ai 161,47 x 74,02 x 8,75 millimetri di spessore, con un peso di 190 grammi e il display che raggiunge 6,7 pollici di diagonale, con anche la risoluzione di 1080 x 2412 pixel, oltre ad avere una densità di 394 ppi e tecnologia AMOLED di ultima generazione (senza dimenticarsi il refresh rate a 120Hz).

Da non trascurare nemmeno il comparto fotografico, difatti nella parte posteriore possono trovare posto tre sensori differenti tra loro: un principale da 50 megapixel, seguito a ruota da un ultragrandangolare da 32 megapixel, e anche un teleobiettivo da 8 megapixel con zoom ottico 2X (angolo di ripresa invece di 112 gradi).

Se volete avere ogni giorno le migliori offerte Amazon gratis sul vostro smartphone, ecco qui il canale Telegram @codiciscontotech con i prezzi più bassi e gli sconti del momento.

Realme 12 Pro è in promozione su Amazon con questo sconto

L’acquisto di questo Realme 12 Pro è davvero facilissimo, proprio per la promozione che Amazon ha deciso di attivare giusto in questi giorni, capace di abbassare il livello di spesa dai 399 euro previsti in origine di listino, fino a scendere di circa 160 euro, in modo tale da arrivare a dover sostenere un investimento finale di soli 239,99 euro. Potete ordinarlo subito qui.

La spedizione a domicilio viene gestita direttamente da Amazon, la consegna è garantita entro pochi giorni dall’acquisto, e oltretutto parliamo di garanzia legale della durata di 24 mesi che copre i difetti di fabbrica.