WhatsApp: come proteggersi dalla nuova truffa di Ottobre

Al giorno d’oggi, l’applicazione di messaggistica più utilizzata in tutto il mondo sicuramente e WhatsApp, ogni utente all’interno del proprio smartphone possiede l’applicazione installata e utilizza giornalmente le sue funzionalità principalmente per restare in contatto con i propri cari in modo da poter scambiare i messaggi in tempo reale, il merito di questa impressionante popolarità va tutto al team di sviluppo che costantemente rilascia aggiornamenti per l’applicazione in modo da renderla competitiva in modo costante.

Questa politica estesa nell’arco di 10 anni ha permesso a WhatsApp di diventare attualmente l’applicazione da battere, nessuna società concorrente infatti riesce a tenere testa alla nota applicazione dal momento che quest’ultima vanta un bacino di utenti che ha superato 2 miliardi e continua a crescere senza dare segni di rallentamento, dettaglio dietro il quale purtroppo si cela un grande problema, l’enorme popolarità purtroppo ha trasformato WhatsApp in un elemento di particolari interesse per i truffatori, questi ultimi infatti vedono WhatsApp come la chiave di accesso a un bacino di vittime decisamente gigante, ecco dunque che ormai da diversi anni le truffe su WhatsApp sono all’ordine del giorno.

Anche in Italia il fenomeno è arrivato e purtroppo sta colpendo più persone di quanto possa sembrare, recentemente una nuova truffa sta seminando davvero tanti problemi poiché è molto difficile da riconoscere, proprio per questo oggi ve ne parliamo in modo da darvi una mano a difendervi.

Il falso gruppo per guadagnare soldi

La truffa in questione esordisce proponendo alla vittima, so facili dal momento che quest’ultima viene aggiunta all’interno di un gruppo WhatsApp, dove i truffatori inviano piccoli compiti da svolgere come mettere like ad alcuni video su YouTube, in cambio inviano realmente dei bonifici di qualche euro in modo da far abbassare la guardia alla vittima.

Conclusa la prima parte della truffa poi subentra l’attacco vero e proprio, i truffatori infatti propongono al malcapitato di inviare una discreta somma di denaro, promettendogli di restituire tutti i soldi più volte in modo da fargli guadagnare denaro senza impegno, come potete intuire da soli la truffa vera e propria è questa poiché non appena inviati quei soldi spariranno in un lampo senza lasciare traccia.