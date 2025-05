Microsoft Teams, lo stop agli screenshot durante le riunioni

Ritorniamo nel mondo degli aggiornamenti alle varie applicazioni presenti nel mondo digitale. Oggi parliamo di Microsoft Teams, la famosa app che ci permette di svolgere delle riunioni in modo virtuale.

Quest’ultima a quanto pare dovrebbe introdurre diverse novità, come ad esempio quella di non poter fare più gli screenshot.

Microsoft Teams, cosa succede?

Microsoft a quanto pare vuole impedire di effettuare screenshot a chi partecipa a una riunione direttamente su Teams. La stessa azienda lo ha voluto annunciare tramite un nuovo passaggio inserito nella Microsoft 365 Roadmap. Dopo il relativo aggiornamento alla famosa applicazione per i meeting, il quale sarà distribuito direttamente da luglio, chi partecipa alla videochiamata potrà fare solo una fotografia con lo smartphone allo schermo del PC.

Per quanto riguarda il rollout della novità, ovviamente sarà globale e andrà anche a coinvolgere in maniera sicura tutte le varie piattaforme per le quali è disponibile tale applicazione di Teams. Stiamo parlando quindi di tutti i sistemi Android, iOS, desktop e anche l’interfaccia web. Il rollout di Microsoft Teams dovrebbe essere pianificato per luglio. Il sistema della schermata nera dopo il tentativo di screenshot o di registrazione sarà molto simile a quello già utilizzato da diverse app di streaming.

Normalmente resta da comprendere se i vari amministratori delle riunioni effettuate su Microsoft Teams avranno potere su questo blocco. Tra questi c’è normalmente chi sarà molto felice per questa funzione che mira a scoraggiare la diffusione di informazioni sensibili. Ma dall’altra parte c’è anche chi vorrebbe a chi segue la riunione di effettuare delle catture di informazioni che non sono ritenute sensibili e evitare di svolgere del lavoro extra per rispondere ad esempio a domande e molto altro.

In poche parole su Microsoft Teams potrebbe essere apprezzato in alcune situazioni fare degli screen. Microsoft potrebbe implementare tale blocco anche come impostazione predefinita ma anche disattivabile.