Xiaomi 15T: il nuovo flagship killer che punta all’equilibrio, RECENSIONE

Copertina Xiaomi 15T

Con il 15T, Xiaomi propone uno smartphone che si colloca tra ambizione e concretezza. Non è il modello di punta assoluto, ma rappresenta una scelta mirata per chi vuole prestazioni di alto livello, un display moderno e un comparto fotografico affidabile, senza necessariamente spingersi agli estremi del 15T Pro. Dopo alcuni giorni di utilizzo, emerge un quadro chiaro: il 15T è un telefono potente e maturo, con qualche compromesso che però appare studiato con attenzione.

https://youtu.be/Da8hXAtUFk4

Design e costruzione

Lo Xiaomi 15T mantiene un design elegante, con linee pulite e materiali premium. Il vetro satinato sul retro dona un aspetto raffinato, mentre la cornice in alluminio garantisce robustezza. Il peso di 194 grammi è gestibile, pur non rendendolo uno smartphone leggero. La certificazione IP68 assicura resistenza ad acqua e polvere, dettaglio ormai imprescindibile nella fascia alta. Le colorazioni disponibili conferiscono personalità senza eccessi, con un look che trasmette subito la sensazione di un prodotto premium. Le dimensioni sono di 163,2 mm x 78 per 7,5 mm di spessore.

Display

Il pannello AMOLED da 6,83 pollici offre una risoluzione 2772 x 1280 pixel con 447 ppi. La luminosità di picco arriva a 3000 nit, rendendo lo schermo perfettamente leggibile anche sotto il sole diretto. I contenuti HDR10+ e Dolby Vision beneficiano di contrasti profondi e colori equilibrati, mentre la frequenza di aggiornamento dinamica garantisce fluidità senza impattare troppo sui consumi. È un display che si colloca tra i migliori della sua categoria. La frequenza di aggiornamento arriva al 120 Hz.

Prestazioni e hardware

Il cuore del 15T è il MediaTek Dimensity 8400 Ultra, affiancato da 12 GB di RAM LPDDR5X e fino a 512 GB di storage UFS 4.0. Le prestazioni sono eccellenti in ogni scenario: multitasking, giochi impegnativi, utilizzo prolungato. Lo smartphone mantiene temperature contenute grazie a un sistema di raffreddamento efficace, permettendo stabilità anche sotto stress. La connettività è completa: 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC e tutte le funzioni che ci si aspetta da un flagship. C’è il sistema Xiaomi 3D IceLoop.

Fotocamere Leica

Il comparto fotografico, realizzato in collaborazione con Leica, include un sensore principale da 50 MP con OIS, un ultra-wide da 12 MP e un tele da 50 MP con zoom ottico 2x. Gli scatti diurni sono ricchi di dettaglio e fedeli nei colori, mentre di notte il software lavora bene nel contenere rumore e sfocature. I ritratti beneficiano delle ottiche Leica, con sfocato naturale e toni realistici. I video arrivano al 4K a 60 fps che resta il punto di equilibrio per qualità e fluidità. Ottima la selfiecam da 32 Mpx che gira video in 4K a 60 fps.

Batteria e autonomia

Con 5500 mAh, la batteria del 15T garantisce una giornata piena di utilizzo intenso e due giorni con uso più leggero. La ricarica rapida a 67W porta il telefono da 0 a 100% in meno di 45 minuti, mentre la ricarica wireless a 50W è un’aggiunta preziosa. Presente anche la reverse charging per alimentare altri dispositivi. Non raggiunge i tempi record del Pro, ma resta una soluzione completa e competitiva.

Software e intelligenza artificiale

Il 15T arriva con HyperOS basato su Android 15, arricchito dalle nuove funzioni HyperAI. La gestione smart delle notifiche, le trascrizioni vocali e l’elaborazione on-device dimostrano come Xiaomi stia puntando con decisione sull’integrazione dell’intelligenza artificiale. L’esperienza quotidiana è fluida, anche se resta da verificare la costanza degli aggiornamenti: Xiaomi promette 4 anni di major update e 5 anni di patch di sicurezza, un impegno importante anche se inferiore rispetto a Samsung e Google.

Esperienza d’uso

Nel quotidiano, il 15T convince per fluidità, qualità del display e affidabilità generale. È uno smartphone che non lascia mai l’impressione di essere “inferiore”, nonostante i tagli rispetto al Pro. Il peso resta percepibile e il software, pur migliorato, porta ancora con sé qualche app preinstallata superflua. Ma nel complesso, l’esperienza è quella di un top di gamma maturo.

Pro e contro

Pro:

Display AMOLED luminosissimo

MediaTek Dimensity 8400 Ultra performantissimo

Fotocamere Leica con buona resa complessiva

Batteria da 5500 mAh con ricarica rapida e wireless

Certificazione IP68

Contro:

Fotocamera ultra-wide meno competitiva

Peso non trascurabile

Aggiornamenti garantiti ma inferiori ai rivali diretti

Conclusioni

Lo Xiaomi 15T non è un dispositivo che cerca il superlativo assoluto, ma un flagship equilibrato che punta a offrire un pacchetto completo senza eccessi. È potente, affidabile e dotato di un display che si colloca tra i migliori sul mercato. Le differenze con il Pro sono reali, ma non penalizzano chi cerca un top di gamma di sostanza e non è interessato all’estremo. È il telefono giusto per chi vuole un flagship Xiaomi senza spendere il massimo possibile, ma con la certezza di avere prestazioni e qualità all’altezza. Il prezzo è equilibrato: 649,90€; se scende sotto i 599€ diventa veramente un gioiellino. Lo trovate su Amazon o su AliExpress con tanti accessori da comprare a parte.