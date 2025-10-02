Google testa temi personalizzati per Chrome su Android, la novità

Per anni Chrome su Android ha mantenuto un approccio uniforme, adattando il proprio tema a quello scelto per l’intero sistema operativo. Ora Google sembra pronta a cambiare rotta: nei test condotti sulla versione Chrome Canary è apparsa la possibilità di applicare palette cromatiche personalizzate al browser, indipendentemente dal tema generale del dispositivo.

La novità è stata documentata dall’utente Reddit Leopeva64-2, che ha condiviso screenshot e un video dimostrativo. All’interno delle immagini trapelate, spunta il pulsante “Personalizza” situato nell’angolo in alto a sinistra, che apre il menu “Aspetto”. Nel menu in questione ecco poi la voce “Colori Chrome”, grazie alla quale si può scegliere una combinazione cromatica esclusiva per l’interfaccia del browser. Almeno per ora le scelte disponibili sono soltanto due, ma con ogni probabilità Google amplierà la gamma con futuri aggiornamenti.

Non è ancora chiaro quando questa funzione approderà nelle versioni beta e stabile di Chrome. Al momento, infatti, resta un esperimento riservato a Canary.

Colori e sfondi per un’esperienza più personale

Il test non si limita al tema generale. Google sta sperimentando anche l’assegnazione di colori diversi ai gruppi di schede, una funzione già nota agli utenti desktop che aiuta a distinguere e organizzare meglio le attività di navigazione. Un’altra novità in fase di prova riguarda invece la pagina Nuova Scheda, dove sarà possibile impostare un’immagine personalizzata come sfondo, aggiungendo un ulteriore livello di personalizzazione.

Tutte queste novità si inseriscono in un contesto più ampio di rinnovamento grafico. Negli ultimi mesi, Chrome su Android ha infatti adottato gli elementi di Material 3 Expressive, con un restyling che punta a rendere l’interfaccia più moderna e flessibile.

La strada intrapresa è chiara: Google vuole offrire a chi usa Chrome su smartphone la stessa libertà di personalizzazione che da tempo è presente su desktop, trasformando il browser in uno spazio sempre più vicino ai gusti e alle esigenze di ciascun utente.