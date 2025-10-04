WhatsApp: questo gruppo è molto pericoloso non entrateci

Al giorno d’oggi, l’applicazione di messaggistica più utilizzata in tutto il pianeta senza ombra di dubbio WhatsApp, la nota piattaforma infatti annovera una platea di account davvero senza precedenti che continua a crescere senza sosta ormai da diversi anni, il merito di questa popolarità va tutto al team di sviluppo che costantemente riesce a fornire aggiornamenti ricchi di nuove funzionalità che riescono a tenere l’applicazione sempre al passo coi tempi e soprattutto a renderla la piattaforma da battere.

Tutto ciò dunque ha trasformato WhatsApp in una vera e propria istituzione in grado di connettere miliardi di persone tutti i giorni, questo elemento purtroppo però rappresenta anche un grande problema, ovviamente non parliamo di WhatsApp in sé bensì dell’uso che alcuni utenti poco raccomandabili ne fanno, nello specifico parliamo dei truffatori che utilizzano la piattaforma di messaggistica per attaccare le vittime e riuscire ad ottenere informazioni sensibili dalla loro persona, si tratta di inganni elaborati che puntano ovviamente a derubare il malcapitato senza lasciargli la possibilità di rimediare.

Anche in Italia il fenomeno è arrivato rapidamente e continua a colpire senza sosta tantissime persone, proprio per questo oggi vi raccontiamo di una nuova truffa che starebbe veramente creando problemi e che potrebbe colpire anche voi, scopriamo di cosa si tratta.

I finti collaboratori YouTube

La truffa in questione si presenta la vittima in modo molto semplice e subdolo, l’utente viene aggiunto all’interno di un gruppo con un messaggio che annuncia la possibilità di guadagnare facilmente svolgendo alcuni compiti banali, mettendo ad esempio like ad alcuni video YouTube per ricevere in cambio alcuni bonifici che i malintenzionati inviano veramente, ciò serve a conquistare la fiducia della vittima in modo da farli abbassare la guardia giorno dopo giorno, in un secondo momento poi i truffatori chiedono al malcapitato di inviare un bonifico di qualche centinaio di euro promettendogli di restituire la somma aumentata in modo decisamente importante, la truffa scatta proprio in quel momento poiché i malintenzionati ovviamente non restituiranno un centesimo.