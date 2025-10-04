Amazon è IMPAZZITA con i 220 euro di sconto sulla smart TV LG OLED

Ottima occasione per tutti i consumatori che vogliono il massimo con il minimo sforzo, difatti è possibile pensare di acquistare una smart TV LG OLED con un risparmio di 220 euro sul listino iniziale, rappresentando la perfetta soluzione su cui è possibile fare affidamento, nell’ottica proprio di acquistare su Amazon spendendo comunque relativamente poco.

La promozione è attiva su un modello del 2025, da poco lanciato direttamente sul mercato, con diagonale da 48 pollici, sfrutta, come anticipato del resto, tecnologia OLED per raggiungere una qualità di riproduzione davvero elevatissima, pari al 4K, appoggiandosi al processore alpha9 di ottava generazione. In termini tecnici stiamo parlando del modello OLED48C56LB, al cui interno possiamo allo stesso trovare tanta tecnologia di ultima generazione, come semplicemente il supporto a Dolby Vision & Atmos, passando per VRR e G-Sync, con anche un accenno all’intelligenza artificiale. Il sistema operativo non poteva che essere WebOS, uno dei migliori in circolazione, sia per fruibilità da parte del consumatore, che per il quantitativo di funzioni cui è effettivamente possibile accedere.

In termini di connettività fisica posteriore non possiamo davvero lamentarci, anche per la presenza di ben 4 porte HDMI 2.1, ultima generazione disponibile con supporto trasmissione di contenuti anche in 4K a 144Hz.

Solo con il canale Telegram ufficiale dedicato ad Amazon potete avere i codici sconto gratis in esclusiva e tantissime offerte speciali, correte subito a iscrivervi qui.

Amazon da sogno con l’offerta sulla smart TV LG

Una spesa così bassa non l’avevamo praticamente mai vista prima d’ora, difatti non è più necessario investire il valore mediano del prodotto di circa 1099 euro, ma si scende di 220 euro per una spesa finale che corrisponde esattamente a 879 euro. L’ordine è da completare subito qui.

Il design di questo televisore è chiaramente iconico, con una grande base di appoggio centrale, in alluminio spazzolato di alta qualità, atta ad accrescere notevolmente il livello estetico del prodotto stesso.