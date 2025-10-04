Oppo Reno14 FS: che prezzo su Amazon, scopritelo subito

Promozione da non perdere assolutamente di vista in questi giorni su Amazon, gli utenti si ritrovano a poter acquistare Oppo Reno14 FS pagandolo comunque un prezzo più che abbordabile, dimostrando di essere una validissima alternativa per tutti coloro che vogliono godere di buona qualità, senza spendere troppo.

Le sue dimensioni sono leggermente inferiori rispetto alla massa dei prodotti che oggi potete trovare in commercio, difatti raggiunge un peso di 180 grammi, con anche 158,12 x 74,97 x 7,78 millimetri, grazie alla presenza di un display da 6,57 pollici di diagonale, pannello AMOLED con risoluzione 1080 x 2372 pixel e densità di 397 ppi, con protezione Dragontrail Star 2 Plus.

Il processore è il Qualcomm Snapdragon 6 Gen1, octa-core con una frequenza di clock a 2,2GHz, passando per la GPU Adreno 710, sempre con 12GB di RAM e tanta memoria interna (in questo caso espandibile con l’ausilio di una microSDXC). Il comparto fotografico, presente nella parte posteriore, è composto da 3 sensori, di cui il principale è da 50 megapixel, seguito poi a ruota da un ultragrandangolare da 8 megapixel, oltre a un effetto bokeh da 2 megapixel. La stabilizzazione è ottica, presenta un massimo angolo di ripresa di 112 gradi e risoluzione di 8165 x 6124 pixel dello scatto. Anteriormente, invece, trova posto un sensore da 32 megapixel con apertura F2.

Oppo Reno14 FS: una promozione imperdibile su Amazon

Oppo Reno14 FS può essere vostro con un investimento finale tutt’altro che elevato, sappiate infatti che la spesa da sostenere per il suo acquisto corrisponde esattamente a 449 euro, approfittando di un risparmio importante sul listino iniziale. Ordinatelo subito collegandovi qui.

La batteria da 6000mAh è sicuramente uno dei suoi punti di forza, essendo un componente veramente molto grande, che supporta anche la ricarica rapida a 45W, così da poter tornare a utilizzare il device in poco tempo.