POCO F7 Pro, il prezzo AliExpress di oggi è davvero il migliore

Siete alla ricerca di uno smartphone che vi permetta di avere accesso alle migliori prestazioni possibili, spendendo relativamente poco? allora dovete subito pensare di acquistare il POCO F7 Pro 5G, un device che punta fortissimo sulla qualità generale, offrendo in cambio prestazioni di alto livello con una spesa tutt’altro che impossibile.

Lo smartphone dispone di un display da 6,67 pollici di diagonale, un buonissimo AMOLED che raggiunge una risoluzione di 1440 x 3200 pixel, con densità di 526 ppi e anche refresh rate a 120Hz. Da notare la protezione Gorilla Glass 7i, ottima per riuscire a utilizzare lo smartphone senza pensieri e problemi in molteplici condizioni ambientali.

Il processore è quasi un top di gamma, essendo comunque lo Snapdragon 8 Gen3 di Qualcomm, octa-core che si spinge fino a 3,3GHz di frequenza di clock, passando anche per GPU Adreno 750, o comunque con 12GB di RAM a completare una usabilità quotidiana decisamente valida. Per comprendere appieno l’esperienza di ottimo livello su cui ci si scontra con questo smartphone, possiamo notare la presenza di una fotocamera posteriore da 50 megapixel, affiancata da un sensore ultragrandangolare da 8 megapixel, che porta comunque a scatti da 8165 x 6124 pixel, con dimensione del sensore di 1/1.55″ e apertura massima di F2.2.

AliExpress, acquistate subito POCO F7 Pro a questo prezzo

Acquistare POCO F7 Pro è tutt’altro che impossibile per la maggior parte dei consumatori, difatti la spesa per il suo acquisto scende dai 613,76 euro richiesti di listino per la variante con 12GB di RAM e 256GB di memoria interna, fino a un quantitativo finale che si aggira comunque attorno ai 356,47 euro. Lo potete ordinare subito qui.

La batteria rappresenta infine un altro dei suoi punti di forza, o cavalli di battaglia, essendo ad ogni modo un componente che può raggiungere i 6000mAh, per performance di alto livello e prolungate sul lungo periodo.