Lyca Mobile: co questa offerta non finirete mai i giga

Ogni utente in circolazione dotato di uno smartphone naturalmente al suo interno a una Sim con un’offerta telefonica funzionante che gli permette di sfruttare i minuti, SMS e gigabyte di traffico Internet in modo da restare connesso con la sua vita digitale e svolgere tutte le attività di cui ha bisogno costantemente, al giorno d’oggi infatti è indispensabile poter sfruttare una promozione telefonica poiché i nostri smartphone per dare il massimo hanno bisogno di tali caratteristiche.

Tutto ciò ovviamente presuppone la presenza di una promozione adatta alle esigenze del consumatore, è dunque perché è indispensabile che quest’ultimo scelga con molta attenzione l’offerta da attivare sul suo numero di cellulare passando al vaglio tutti i cataloghi disponibili che qui in Italia sono davvero tanti, i provider infatti competono senza sosta per conquistare la fetta più grossa del mercato ed ecco che oggi per darvi una mano in questa scelta sicuramente non facile vi proponiamo una nuova promozione lanciata da Lyca Mobile sul suo sito ufficiale, scopriamo insieme che cosa offre e tutti i dettagli.

Super offerta con bonus

L’offerta di cui parliamo oggi permette a chiunque decide di attivarla di ottenere 150 GB di traffico dati in connessione 5G (solo per coloro che effettuano l’attivazione online) con minuti ed SMS illimitati verso tutti al costo di 5,99 € al mese, come se non bastasse la promozione permette di ottenere anche due mesi di rinnovo completamente gratuiti e offerti come bonus dall’operatore, di conseguenza inizierete a pagare la promozione a partire dal terzo mese, l’attivazione può essere effettuata comodamente online direttamente dal sito ufficiale del provider telefonico e supporta sia la Sim fisica che la Sim elettronica.

Nel caso foste interessati, dunque vi basterà recarvi sul sito ufficiale per poi seguire gli step indicati direttamente nella pagina, sicuramente si tratta di una delle migliori offerte attualmente disponibili sia per il prezzo decisamente accessibile sia per il bonus incluso.