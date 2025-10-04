Google Pixel Buds Pro 2: nuovo update per migliorare l’esperienza audio

Anche le Pixel Buds Pro 2 di Google, al pari di tutti gli altri prodotti sia software che hardware della nota società godono di una campagna di aggiornamenti costanti che puntano a migliorare l’esperienza d’uso di ogni prodotto, recentemente l’azienda ha rilasciato un aggiornamento firmware che porta così la versione alla 4.467 la quale porta con sé numerose novità che puntano a migliorare l’esperienza d’uso giornaliera delle cuffiette, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Interessanti novità

La novità più interessante sicuramente è quella caratterizzata dalla nuova funzionalità Adaptive Audio, quest’ultima sfruttando particolari algoritmi e ovviamente i sensori integrati all’interno delle cuffie riesce a capire l’ambiente all’interno del quale si trova l’utente e a bilanciare perfettamente la trasparenza e la cancellazione del rumore in modo da creare un equilibrio perfetto tra l’ambiente circostante e l’immersione all’interno dell’ascolto che si ha in cuffia, di conseguenza ciò permetterà all’utente di non dover più regolare manualmente la cancellazione del rumore dal momento che farà tutto in automatico il prodotto.

Un altro elemento importante è rappresentato dalla nuova funzionalità di protezione dall’inquinamento acustico, il dispositivo infatti riesce ad ascoltare la presenza di eventuali picchi sonori improvvisi, andando di fatto a mitigarli in modo importante per cercare di tutelare la salute del vostro orecchio, Google ha specificato che però tale funzionalità non protegge dai eventi estremi come fuochi d’artificio, sirene molto ravvicinate oppure esplosioni.

In ultimo abbiamo un migliorato sistema di rimozione dei rumori esterni durante i comandi conversazionali con Gemini live, adesso infatti il dispositivo riesce a filtrare meglio la vostra voce e dunque comprenderà molto più nel dettaglio ciò che esprimete a voce quando parlate.

Si tratta di un aggiornamento decisamente interessante che però per essere installato necessita anche dell’ultima versione dell’applicazione Google installata nel vostro dispositivo, una volta fatto l’update sarà molto probabilmente automatico e non dovrete fare nulla.