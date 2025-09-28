Ops! Mobile regala i suoi 300GB al mese con una promo straordinaria

Il gestore virtuale OPS! Mobile si fa notare con una proposta che strizza l’occhio a chi ha bisogno di tanti dati senza spendere troppo. L’offerta si chiama OPS Special 300 GB e ha un costo di 9,99 € al mese per sempre. All’interno del pacchetto ci sono minuti illimitati verso tutti, 100 SMS e ben 300 giga in 4G ogni mese. Di questi, 150 giga sono di base, mentre altri 150 giga extra vengono forniti direttamente da OPS! Mobile, per un totale davvero importante che permette di navigare in libertà.

Situazioni del genere ormai sono molto frequenti ma è difficile trovare prezzi del genere che abbiano a disposizione così tanti giga tutti insieme e ovviamente anche con altri contenuti.

Attivazione solo con SPID e condizioni chiare: ci pensa Ops! Mobile

Questa offerta è disponibile esclusivamente per chi porta il proprio numero in OPS! Mobile, con la possibilità di provenire da qualsiasi gestore ad eccezione di Vodafone. L’attivazione è semplice e completamente digitale, in quanto avviene solo tramite SPID, garantendo così un processo veloce e sicuro.

Il costo di attivazione è di 9,90 € una tantum, mentre la spedizione della SIM è gratuita, eliminando costi aggiuntivi per chi decide di aderire.

Grazie ai 300 giga complessivi, OPS Special 300 GB si rivela ideale per streaming, social, videochiamate e anche per chi utilizza l’hotspot per connettere altri dispositivi. I minuti illimitati e i 100 SMS completano un pacchetto che punta a soddisfare le esigenze di chi cerca una soluzione completa e senza sorprese.

OPS! Mobile, con questa offerta, si posiziona tra i gestori virtuali più interessanti, puntando su trasparenza e su un quantitativo di giga tra i più alti sul mercato. Una scelta che può convincere chi vuole cambiare operatore e ottenere un servizio ricco di contenuti, con la sicurezza di un prezzo fisso nel tempo e di una procedura di attivazione rapida e semplice.