1Mobile è il gestore numero uno: 150GB in 5G sono quasi gratis

Tra i gestori virtuali italiani si distingue 1Mobile, realtà che utilizza l’infrastruttura di rete Vodafone per garantire copertura capillare e prestazioni stabili. La nuova proposta prende il nome di Speed 5G 150 Limited Edition ed è pensata per chi cerca tanti giga in 5G a un prezzo contenuto. È questo il miglior modo per riuscire a fare la guerra a tutti gli altri provider che al giorno d’oggi dominano il panorama telefonico.

1Mobile, un’offerta in cui tanti speravano

Il pacchetto prevede minuti illimitati verso tutti, 50 SMS e 150 giga in 5G ogni mese. L’offerta si caratterizza per un prezzo promozionale di 5 euro per il primo mese, che dal secondo mese in poi diventa 6,99 euro al mese per sempre, senza alcun rischio di rimodulazioni future.

Una soglia dati così ampia permette di affrontare senza problemi le esigenze quotidiane, tra social, streaming, applicazioni di lavoro e navigazione costante in mobilità.

Costo 0 per l’attivazione: così 1Mobile attira nuovi utenti

La Speed 5G 150 Limited Edition è disponibile per chi porta il proprio numero in 1Mobile, senza limitazioni rispetto al gestore di provenienza. In questo caso, la SIM è gratuita. Per chi invece desidera attivare un nuovo numero, il costo della SIM è di 5 euro.

Un vantaggio importante riguarda i costi iniziali: non è prevista alcuna spesa di attivazione. L’unico requisito è l’utilizzo dello SPID, necessario per completare la procedura di riconoscimento. Questo permette un processo rapido e totalmente digitale, riducendo tempi e passaggi burocratici.

Una soluzione low-cost ma a cui non manca nulla

Con un prezzo di partenza molto basso, la possibilità di mantenere un canone stabile e la rete Vodafone come base di appoggio, 1Mobile si posiziona in modo competitivo nel segmento delle offerte low-cost.

La Speed 5G 150 Limited Edition rappresenta una scelta interessante per chi cerca affidabilità, tanti giga e costi contenuti, il tutto con un’attivazione semplice e senza spese extra.