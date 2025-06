GTA Online: Money Fronts, disponibile per tutti il nuovo aggiornamento

Rockstar Games ha rilasciato il nuovo aggiornamento Money Fronts per GTA Online. Disponibile per tutte le piattaforme, il nuovo DLC introduce nuove meccaniche in grado di rivoluzionare il gameplay del titolo multiplayer online.

I giocatori entreranno nel business del riciclaggio di denaro sporco grazie al misterioso signor Faber, il più grande “imprenditore” del settore in tutta San Andreas. Con l’aiuto di Martin Madrazo e di Raf De Angelis, i giocatori si troveranno immersi in un mondo tutto nuovo e, soprattutto, redditizio.

Sarà possibile acquistare l’autolavaggio Hands On, che diventerà la copertura perfetta per le imprese illegali. Tutti gli introiti ottenuti dalle attività collaterali potranno essere ripuliti nell’autolavaggio, rendendoli perfettamente legali.

Tuttavia, l’autolavaggio Hands On è solo la punta dell’iceberg dell’impero criminale. I giocatori potranno acquistare altre attività di facciata per aumentare i propri introiti leciti e illeciti. Acquistando il punto vendita Smoke on the Water si potrà ottenere un nuovo nascondiglio su Vespucci Beach mentre la Higgins Helitours consentirà di sfruttare i tour in elicottero per trasportare merce di contrabbando.

Inoltre, ogni attività permetterà di avviare missioni di Riciclaggio di denaro uniche che consentiranno di ottenere GTA$ e RP. Nella settimana di lancio del nuovo DLC, le ricompense per le missioni avviate dall’autolavaggio saranno doppie. I guadagni saranno conservati in un borsone nella camera da letto della struttura.

I giocatori riceveranno ulteriori vantaggi considerando che i nuovi business sono interconnessi con quelli già presenti su GTA Online. L’acquisto dell’autolavaggio permette di moltiplicare i guadagni della fabbrica di banconote dell’MC ma non solo. Con l’acquisto di Smoke on the Water aumenterà la produzione della serra per la coltivazione di erba. Infine, Higgins Helitours sarà un ottimo modo per incrementare i ricavi provenienti dai carichi aerei.

Condurre le missioni di Riciclaggio di denaro sarà comunque un rischio in quanto queste missioni generano Attenzione. Quando il livello di Attenzione sale al massimo, le attività verranno contrassegnate sul radar e sarà necessario distrarre le forze dell’ordine facendo lavori di facciata. Pulire le auto, fare consegne lecite o portare turisti in giro per Los Santos permetteranno di ridurre l’Attenzione accumulata.