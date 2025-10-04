Mercedes-Benz, la Nuova CLA 250+ è da record sul GRA

Mercedes-Benz vuole dimostrare in ogni modo che le proprie vetture elettriche sono tra le più efficienti in circolazione. Dopo i venticinque record stabiliti dalla CONCEPT AMG GT XX e gli oltre 1.200 chilometri percorsi da una Mercedes EQS senza ricaricare, ecco arrivare un ulteriore primato registrato dalla Nuova CLA 250+.

La Nuova CLA 250+ ha percorso il famigerato anello del GRA, il Grande Raccordo Anulare che avvolge Roma. La prova voluta dagli ingegneri ha permesso di testare la vettura e le sue performance di consumo della batteria in condizioni di utilizzo reale su strada.

Grazie al coinvolgimento del team istruttori di ACI Guida Sicura, la nuova CLA ha percorso oltre 700 km con una sola ricarica. La prova si è conclusa dopo ben 10 giri del Grande Raccordo Anulare di Roma con una velocità media registrata di 85 km/h. Gli indicatori di bordo hanno segnato un’autonomia residua della batteria di 30 km a conclusione della prova.

La Nuova CLA 250+ di Mercedes-Benz si conferma campionessa di efficienza anche nel traffico con oltre 10 giri del Grande Raccordo Anulare

L’autonomia della vettura si conferma assolutamente in linea con quella dichiarata nel ciclo WLTP che ammonta a 792 chilometri. Inoltre, grazia all’architettura elettrica a 800 volt è possibile ricaricare velocemente, guadagnando tanti chilometri di autonomia in pochissimo tempo.

Come dichiarato da Marc Langenbrinck, Presidente e Amministratore Delegato di Mercedes-Benz Italia: “Festeggiati i record del CONCEPT AMG GT XX sull’anello di Nardò abbiamo pensato che anche noi, quasi tutti giorni, affrontiamo una sfida con un anello altrettanto impegnativo che dal mondo delle alte prestazioni ci porta in una dimensione di guida quotidiana, in cui sarà presto protagonista la nostra nuova CLA”.

Il Presidente dell’azienda automotive ha poi continuato: “Un’auto che traduce, e in parte eredita, l’investimento tecnologico espresso dal CONCEPT AMG GT XXX in termini di performance, attraverso valori quali efficienza, autonomia, velocità di ricarica e comfort. Per questo, alla vigilia del lancio della nuova CLA nelle nostre concessionarie, abbiamo deciso di impegnarla in questa prova che, oltre a oltre a confermare i valori sorprendenti della CLA, è un nuovo omaggio alle tante persone che con passione e competenza trasformano i progressi tecnologici e l’innovazione in vere e proprie pietre miliari nella storia della mobilità”.