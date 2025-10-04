Feder Mobile, ritornano due super promo low cost

Giusto l’altro giorno l’operatore telefonico virtuale Feder Mobile ha aggiornato il suo catalogo di offerte di rete mobile. L’operatore ha fatto già ritornare l’offerta denominata Feder Mobile Flash 200, ma a quanto pare non basta. Secondo quanto è emerso in rete, infatti, l’operatore ha deciso di far ritornare anche altre super offerte di questa gamma,ovvero quelle denominate Feder Flash 100 e Feder Flash 150. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Feder Mobile spiazza, ritornano anche le offerte mobile Feder Flash 100 e 150

L’operatore telefonico virtuale Feder Mobile sembra che abbia deciso di far tornare disponibili diverse offerte del passato. Dopo l’offerta mobile Feder Flash 200, infatti, l’operatore virtuale ha deciso di far tornare due altre offerte di rilievo. Ci stiamo riferendo in particolare alle offerte denominate rispettivamente Feder Flash 100 e Feder Flash 150. Tutte queste offerte saranno però disponibili all’attivazione soltanto per un breve periodo di tempo. Gli interessati potranno infatti attivarle fino alla giornata del prossimo 15 ottobre 2025. Tutto questo a meno che l’operatore non decida di prorogare ulteriormente la loro disponibilità. Vi riassumiamo qui di seguito quello che includono.