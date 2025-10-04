Very Mobile lancia l’offerta da 6,99 euro con 200 giga e primo mese gratis

Il panorama degli operatori virtuali continua ad arricchirsi di soluzioni convenienti e trasparenti. Tra queste spicca la nuova promozione di Very Mobile, che mette sul piatto un pacchetto completo adatto a chi cerca tanti giga e un prezzo bloccato nel tempo.

200 giga in 5G e servizi inclusi con Very Mobile

Al costo di 6,99 euro al mese per sempre, l’offerta include 200 giga in 5G, minuti senza limiti e SMS illimitati. Si tratta di una formula pensata per chi utilizza intensamente lo smartphone, con un canone contenuto e la garanzia di poter sfruttare la rete veloce senza costi aggiuntivi.

I minuti e i messaggi illimitati seguono le condizioni d’uso previste dal gestore, ma rappresentano comunque un vantaggio per chi vuole comunicare senza preoccuparsi dei consumi.

Attivazione semplice e aperta a tutti: Very Mobile al servizio degli utenti

Un altro punto di forza della promo è la possibilità di attivarla senza vincoli legati all’operatore di provenienza. La tariffa è infatti accessibile a tutti, indipendentemente dal gestore da cui si arriva.

Il costo di attivazione è ridotto: appena 0,99 euro una tantum, a cui si aggiunge la particolarità del primo mese gratuito, un dettaglio che rende ancora più conveniente l’ingresso in Very Mobile.

Modalità digitali e flessibilità: questo è Very

La nuova offerta può essere attivata anche con SPID, semplificando ulteriormente la procedura di riconoscimento. Oltre alla classica SIM fisica, è disponibile la eSIM virtuale, che permette di completare tutto il processo in tempi rapidi senza attendere spedizioni.

Per sfruttare la rete 5G è necessario avere un’offerta abilitata, un dispositivo compatibile e copertura adeguata nella zona di utilizzo. Con questa proposta, Very Mobile si conferma un’alternativa concreta per chi desidera un piano ricco di giga, a un prezzo contenuto e senza sorprese nel tempo. Bisogna ora scegliere la promo e non perdere altro tempo, tocca a voi.