Iliad vince anche ad ottobre 2025: 3 offerte TOP fino a 300GB in 5G

Il mondo Iliad continua a confermarsi tra i più semplici e trasparenti del mercato mobile, con tre offerte che coprono diverse fasce di consumo. Nessun costo nascosto, prezzo bloccato per sempre e tanta disponibilità di traffico dati: queste le caratteristiche che distinguono la proposta del gestore.

Iliad Top 250 Plus: il pacchetto più equilibrato

Tra le soluzioni disponibili spicca la Top 250 Plus, che a 9,99 euro al mese mette sul piatto 250 giga in 5G per navigare in Italia e 25 giga da utilizzare in Europa. Oltre al traffico dati, sono inclusi minuti e SMS illimitati. L’offerta rappresenta un punto d’incontro ideale tra prezzo e quantità di servizi, ed è particolarmente indicata per chi utilizza con frequenza connessioni ad alta velocità.

Iliad Top 150 Plus e Top 300 Plus: le alternative in più

Le soluzioni interessanti però non finiscono qui visto che Iliad garantisce agli utenti anche la possibilità di sottoscrivere la sua Top 150 Plus. Questa, con 150 giga in 4G, costa solo 7,99 euro al mese e offre 20 giga utilizzabili in Europa. Un’opzione che si rivolge a chi vuole mantenere costi contenuti senza rinunciare a un pacchetto completo di chiamate e SMS illimitati.

Per chi invece cerca il massimo, c’è la Top 300 Plus, al prezzo di 11,99 euro al mese, che porta la soglia fino a 300 giga in 5G in Italia e 25 giga in Europa. Una soluzione pensata per un’utenza molto connessa, che sfrutta streaming, social e applicazioni in mobilità senza limiti.

Attivazione e condizioni per i già clienti

Un aspetto interessante è che tutte e tre le offerte possono essere scelte non solo dai nuovi utenti, ma anche dai già clienti Iliad. In questo caso, però, è richiesto che l’offerta in corso abbia un costo inferiore rispetto a quello della nuova scelta: rispettivamente 7,99 euro, 9,99 euro e 11,99 euro. L’attivazione, che comprende anche la SIM, prevede un costo una tantum di 9 euro.

Con questa strategia, Iliad ribadisce il proprio approccio diretto: offerte chiare, senza rimodulazioni e con la garanzia di un prezzo stabile nel tempo.