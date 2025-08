Feder Flash 150, ritorna la super offerta di Feder Mobile

Per questi ultimi mesi estivi, l’operatore telefonico virtuale Feder Mobile ha deciso di fare una bella sorpresa. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore ha fatto ritornare in veste ufficiale una delle sue offerte di punta. Ci stiamo riferendo all’offerta di rete mobile denominata Feder Flash 150. Quest’ultima è tornata a disposizione degli utenti per un periodo di tempo limitato. Questa volta, l’operatore sta inoltre proponendo l’offerta con i primi due rinnovi offerti gratuitamente, ma soltanto in alcuni casi.

Feder Mobile spiazza, ritorna ufficialmente la super offerta Feder Flash 150

In questi ultimi giorni è tornata a disposizione degli utenti una delle super offerte mobile dell’operatore telefonico virtuale Feder Mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta nota con il nome di Feder Flash 150. Secondo quanto riportato in rete, l’offerta in questione è tornata disponibile ma solo per un breve periodo. Gli utenti interessati ad attivarla, avranno infatti tempo fino al prossimo 18 agosto 2025. Non è comunque da escludere che l’offerta possa essere ulteriormente prorogata dall’operatore.

Come già detto, poi, per il suo ritorno, l’operatore Feder Mobile ha deciso di stupire. Per tutti coloro che attiveranno l’offerta online richiedendo la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici, sarà possibile avere l’offerta con inclusi gratuitamente i primi due mesi di rinnovo. L’offerta rimane comunque disponibile all’attivazione anche dai nuovi clienti che decideranno di attivare un nuovo numero telefonico.

Nello specifico, con Feder Flash 150 gli utenti possono utilizzare ogni mese fino a 150 GB di traffico dati per navigare senza pensieri. Il bundle di questa offerta include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 sms da inviare verso tutti i numeri. Tutto questo sarà messo a disposizione degli utenti interessati ad un costo per il rinnovo decisamente conveniente, pari a soli 5,99 euro al mese.