Apple Vision Pro, spunta un nuovo modello nei documenti FCC

Un documento depositato presso la Federal Communications Commission degli Stati Uniti ha svelato l’esistenza di un nuovo dispositivo Apple classificato come HMD, ovvero un visore indossabile. Il file fa riferimento a un prodotto con numero di modello A3416, differente dall’attuale Vision Pro, identificato con la sigla A2117. Anche se i dettagli sono ancora pochi, la presenza nella documentazione di test tecnici sulle trasmissioni e sulle emissioni SAR indica chiaramente che si tratta di un visore della stessa categoria.

La comparsa di questo modello presso un ente di certificazione non è mai casuale. L’approvazione FCC rappresenta infatti uno degli ultimi passaggi prima della distribuzione commerciale di un nuovo prodotto. Per questo motivo, la scoperta ha alimentato le speculazioni su un aggiornamento imminente del Vision Pro. Per chi non lo ricorda si tratta del dispositivo di realtà mista lanciato da Apple all’inizio del 2024.

Apple Vision Pro verso l’aggiornamento con chip M5

Le indiscrezioni emerse negli ultimi mesi fanno pensare che Apple non stia lavorando a una revisione completa del Vision Pro, ma piuttosto a un aggiornamento interno. L’ipotesi più votata riguarda l’introduzione del chip M5, già visto in azione di recente sugli iPad Pro. Questo passaggio segnerebbe un salto importante in termini di potenza e prestazioni rispetto all’attuale M2, garantendo esperienze più fluide nelle applicazioni di realtà aumentata e virtuale.

La tempistica rafforza queste previsioni. Un possibile annuncio potrebbe avvenire in autunno, durante un evento dedicato a nuovi Mac e iPad. In alternativa, Apple potrebbe scegliere la primavera del 2026 per svelare la versione aggiornata del visore, collocandolo in un contesto più focalizzato sulla realtà mista. In ogni caso, l’apparizione del modello A3416 conferma che l’azienda è già in una fase avanzata di test.

Per Apple, il Vision Pro rappresenta una scommessa strategica. Il dispositivo ha inaugurato la categoria dei visori di fascia alta, posizionandosi come prodotto rivoluzionario per intrattenimento, lavoro e creatività. Un aggiornamento con componenti più moderne servirebbe a consolidarne quindi la posizione sul mercato e a rispondere all’ aumento della concorrenza. La rivelazione dell’FCC, quindi, potrebbe segnare l’inizio del prossimo capitolo per il visore.