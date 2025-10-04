Galaxy S25 Ultra più veloce degli iPhone 17 ProMax ad aprire le app

Velocità e reattività rappresentano fattori chiave per gli utenti. Dunque, ogni nuovo confronto tra dispositivi di punta attira l’attenzione di appassionati e analisti. L’ultimo test di apertura delle applicazioni, realizzato dal canale specializzato PhoneBuff, ha messo sotto i riflettori il Samsung Galaxy S25 Ultra e l’Apple iPhone 17 Pro Max. Offrendo spunti interessanti sul comportamento dei due smartphone in scenari di utilizzo intensivo. Durante la prova, il dispositivo sudcoreano ha mostrato un vantaggio evidente nella fase iniziale. Aprendo le applicazioni con maggiore rapidità e accumulando un margine di circa tredici secondi sul diretto rivale. Si tratta di un risultato importante. Ciò soprattutto considerando che il Galaxy S25 Ultra appartiene a una generazione precedente rispetto all’iPhone 17 Pro Max. Nel primo “giro” di apertura delle app, la differenza è stata netta. Si parla di 2 minuti e 3 secondi per il Galaxy contro i 2 minuti e 16 dell’iPhone.

Galaxy S25 Ultra supera i dispositivi iPhone 17 Pro Max

La situazione è cambiata, seppur in misura ridotta, nel secondo passaggio del test. Quest’ultimo è stato pensato per misurare la rapidità nel richiamare le app già avviate. Qui il modello Apple ha recuperato parzialmente, completando la sequenza in 47,51 secondi contro i 49,53 secondi del concorrente. Un risultato che conferma come i due ecosistemi adottino strategie diverse nella gestione del multitasking e delle risorse.

L’interpretazione dei dati apre uno scenario sfaccettato. Da una parte, Samsung sembra beneficiare di un sistema di archiviazione più veloce. Il quale è in grado di garantire un avvio più scattante delle applicazioni. Dall’altra, Apple dimostra la sua consueta efficienza nel mantenere attive in memoria le app utilizzate di recente. Rendendo così più rapida la loro riapertura. Un equilibrio che riflette approcci differenti tra i due colossi. Un dettaglio interessante riguarda la RAM. Entrambi i dispositivi dispongono di 12 GB, un aspetto che in passato aveva segnato una distanza tra iOS e Android, ma che oggi appare livellato.

Va sottolineato che i test di questo tipo non hanno valore scientifico assoluto e non esauriscono il discorso sulle performance complessive di uno smartphone. Offrono, però, un riferimento utile per comprendere le dinamiche dei due ecosistemi e le diverse priorità progettuali.