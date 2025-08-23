ApprofondimentiNewsScienza e Tecnologia

Galaxy Tab S10 Lite: emerse le caratteristiche principali

Un recente leak ha permesso di conoscere specifiche e costi dei nuovi Galaxy Tab S10 Lite di Samsung. Ecco cosa è emerso.

Galaxy Tab S10 Lite

Samsung sta per introdurre una nuova generazione di tablet che promette di coprire ogni fascia di prezzo. A tal proposito, ora l’attenzione si concentra sul Galaxy Tab S10 Lite. Dispositivo che nelle ultime settimane è stato protagonista di numerosi leak. Alcune immagini render hanno svelato il suo aspetto in due delle tre colorazioni previste: corallo e grigio. Mentre una versione argentata dovrebbe completare la gamma. Inoltre, grazie ai leak è possibile creare una panoramica generale riguardo il nuovo dispositivo Samsung.  Nel dettaglio, il tablet punterà su uno schermo LCD da 10,9 pollici, con risoluzione di 2.112 x 1.320 pixel e refresh rate a 90 Hz. Anche se lo spessore è contenuto (appena 6,6 mm), il corpo metallico del device non rinuncia a un dettaglio importante della linea Galaxy Tab: il supporto alla S Pen. La penna dovrebbe essere inclusa nella confezione. Sul fronte fotografico, la configurazione sarà essenziale: una fotocamera frontale da 5 MP e un sensore posteriore da 8 MP.

Samsung: ecco cosa sappiamo sul nuovo Galaxy Tab S10 Lite

A completare l’assetto c’è il processore Exynos 1380, lo stesso già utilizzato sul Galaxy Tab S9 FE. Affiancato da 6 GB di RAM. Le opzioni di archiviazione saranno due, 128 o 256 GB. Entrambe espandibili fino a 2 TB tramite microSD. Il sistema operativo sarà probabilmente Android 15. Personalizzato con l’interfaccia One UI 7.0. Includerà anche funzioni basate sull’intelligenza artificiale di Samsung per rendere l’esperienza più intuitiva e personalizzata. L’autonomia sarà affidata a una batteria da 8.000 mAh. Compatibile con ricarica rapida a 25 W.

Il Galaxy Tab S10 Lite arriverà in due varianti: solo Wi-Fi e Wi-Fi con 5G. Secondo le prime stime, il modello base dovrebbe aggirarsi intorno ai 400 euro. Mentre la versione più avanzata, da 256 GB e con 5G, potrebbe superare i 500 euro. Con tale proposta, Samsung punta a combinare funzionalità tipiche dei tablet di fascia alta con un prezzo più accessibile. Offrendo un dispositivo versatile e ben equipaggiato per ogni tipo di utente.

