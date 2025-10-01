MacBook Pro con chip M5 pronti alla produzione di massa

Apple si prepara a una nuova fase per la sua linea di portatili. Dopo mesi di speculazioni, diversi osservatori del settore indicano che l’azienda di Cupertino sarebbe vicina ad avviare la produzione di massa dei prossimi MacBook Pro. Il debutto dei modelli aggiornati non dovrebbe però portare cambiamenti rivoluzionari. A tal proposito, l’attenzione resta concentrata sull’introduzione del nuovo chip M5. Le indiscrezioni, riportate da fonti vicine al comparto produttivo e riprese da analisti di riferimento, convergono su un calendario che va tra la fine del 2025 e i primi mesi del 2026. L’arrivo dei nuovi modelli, attesi nei formati da 14 e 16 pollici, rappresenta il tipico aggiornamento “chip and ship”. L’architettura resta invariata, ma sotto la scocca viene introdotto un processore più potente.
Apple: i MacBook Pro con chip M5 stanno per arrivare?
Per gli utenti che attendono una svolta più marcata bisognerà guardare oltre. Il vero cambio di passo sarebbe previsto per la fine del 2026, quando i MacBook Pro potrebbero integrare uno schermo OLED touch e un design più sottile, insieme ai chip di nuova generazione M6 prodotti con tecnologia a 2 nanometri. A tali novità si aggiungono ipotesi ancora tutte da confermare, come la possibile introduzione di una connettività cellulare dedicata o l’adozione di una fotocamera frontale ridisegnata con cornici ridotte.
Il quadro che emerge è quello di una strategia a due velocità. Da un lato l’aggiornamento regolare dell’hardware, necessario per mantenere la competitività nei confronti dei principali rivali. Dall’altro, un percorso di innovazione più ambizioso, che richiede tempi di sviluppo e di produzione più lunghi.
In tale scenario, i prossimi MacBook Pro con chip M5 si inseriscono come un passaggio intermedio, importante per consolidare la gamma, ma destinato a lasciare spazio a un salto tecnologico di portata ben maggiore. Un’evoluzione che non riguarda soltanto l’offerta di Apple, ma che riflette il ritmo sempre più serrato con cui il mercato dei computer portatili si muove.