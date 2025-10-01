1Mobile lancia Speed 5G 150 Limited Edition: 150GB ad un prezzo speciale

Il mercato mobile italiano si arricchisce con una nuova proposta di 1Mobile, la Speed 5G 150 Limited Edition. Si tratta di un piano pensato per chi cerca grandi quantità di traffico dati a un prezzo contenuto. L’offerta mette a disposizione 150GB in 5G alla massima velocità, fino a 2Gbps in download, con minuti illimitati e 50 SMS inclusi. Il costo è di 5€ per il primo mese e 6,99€ dal secondo in poi, con attivazione gratuita in caso di portabilità da qualsiasi operatore.

L’iniziativa è valida fino al 31 ottobre 2025 ed è rivolta a nuovi clienti che scelgono di passare il proprio numero o attivare una nuova SIM. Chi opta per la portabilità non paga nulla al momento dell’attivazione. Invece, per le nuove SIM è previsto un contributo di 5€. La rete utilizzata è quella Vodafone, garanzia di copertura nazionale e prestazioni elevate.

1Mobile e i vantaggi della promozione

L’offerta Speed 5G 150 Limited Edition di 1Mobile si distingue non solo per la quantità di traffico dati, ma anche per la chiarezza delle condizioni. Il rinnovo è automatico ogni mese e il traffico non consumato non viene accumulato. In caso di superamento dei 150GB, la navigazione si blocca, lasciando all’utente la scelta di acquistare pacchetti extra o riattivare l’offerta tramite la funzione “Restart”. Tutte le operazioni di gestione, dal monitoraggio dei consumi alla disattivazione, possono essere effettuate comodamente dall’app ufficiale o dall’area personale sul sito.

Anche sul fronte roaming, 1Mobile conferma il rispetto della regolamentazione europea, permettendo l’utilizzo dei Giga inclusi in tutta l’UE senza altri costi. Per le chiamate internazionali sono previste tariffe dedicate, consultabili online, con validità fino al termine della promozione. In caso di credito insufficiente, l’offerta resta attiva ma utilizzabile solo dopo aver completato la ricarica necessaria.

Insomma, con questa proposta, l’ operatore punta a consolidarsi come una soluzione conveniente e trasparente, capace di offrire ottime prestazioni grazie alla partnership con Vodafone. L’equilibrio tra prezzo, velocità e semplicità di gestione rende la promozione particolarmente interessante per chi cerca una soluzione completa e senza complicazioni.