iOS 26: in arrivo le prime app per sfruttare Apple Intelligence

Dopo una lunga attesa sembra che qualcosa si stia finalmente muovendo sul lato Apple intelligence, la società di Cupertino infatti ha rilasciato un framework definito come Foundation Models che consente agli sviluppatori di applicazioni l’integrazione di queste ultime con Apple intelligence presente all’interno di iOS 26, macOS 26 e iPadOS 26, tutto ciò è permesso dall’integrazione di un LLM da 3 miliardi di parametri che può essere eseguito direttamente on device, garantendo il risparmio all’architettura cloud e soprattutto la privacy dei dati che non abbandonano mai il telefono.

Le app

La prima applicazione a beneficiare di questo interessante cambiamento appartiene al settore della salute e del fitness e si intitola Smart Gym, quest’ultima consente di trasformare un input testuale in un programma di allenamento ben definito con dati dinamici e costanti aggiornamento, tra le altre applicazioni sul medesimo tema spiccano SwingVision, 7 Minute Workout, Gratitude e Wakeout!, le quali introducono feedback dinamici, riepiloghi e attività adattive.

Per quanto riguarda invece il benessere personale, abbiamo l’arrivo di un’applicazione intitolata Stoic, quest’ultima dà suggerimenti di scrittura basandosi sui feedback emotivi dell’utente, consentendo riassunti personalizzati e ricerca in lingua linguaggio naturale.

CellWalk invece interviene nel campo educativo, l’applicazione infatti riesce a generare spiegazioni scientifiche assolutamente accessibile a chiunque dal momento che vengono adattate in base a livello di istruzione dell’utente, insiema a quest’ultima spiccano anche Grammo, tutor di grammatica per l’inglese, Lil Artist per storie illustrate e Vocabulary per apprendimento lessicale personalizzato.

Ovviamente tutto questo rappresenta un passo fondamentale e decisamente atteso per Apple che finalmente apre il proprio sistema di intelligenza artificiale all’ambiente esterno, consentendo uno sviluppo decisamente importante e necessario per mantenere i propri dispositivi sicuramente competitivi in un mercato che vede l’intelligenza artificiale come la mela dell’Eden da raggiungere e che tutti si stanno contendendo, ovviamente non rimane che attendere per vedere i risultati di questo passo in avanti sebbene l’elemento più atteso di tutti si stia facendo desiderare, ovviamente stiamo parlando di Siri potenziata dall’intelligenza artificiale che però purtroppo dovremo aspettare ancora per un bel po’.