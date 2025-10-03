Fastweb lancia 3 nuove offerte mobili fino a 300 giga in 5G e servizi extra

Scegliere le offerte di Fastweb durante questo mese di ottobre potrebbe essere un gran traguardo per molti utenti dal momento che garantiscono il meglio. In primo luogo ecco infatti Fastweb Mobile, Mobile Full e Mobile Maxi, tre soluzioni pensate per soddisfare esigenze diverse e che condividono alcune caratteristiche comuni: attivazione digitale, possibilità di scegliere tra SIM fisica ed eSIM gratuita e un costo di attivazione pari a 10 euro una tantum.

Fastweb Mobile: l’opzione base con 150 giga

La prima delle tre offerte è la Fastweb Mobile, che al prezzo di 8,95 euro al mese offre minuti illimitati, 100 SMS e 150 giga per navigare. Un pacchetto che punta a garantire convenienza e un buon equilibrio tra prezzo e servizi, senza vincoli o costi nascosti.

Mobile Full: 200 giga con 5G incluso

Per chi cerca di più c’è la Mobile Full, che costa 10,95 euro al mese e mette a disposizione 200 giga con 5G incluso, oltre a minuti senza limiti e 100 SMS. Una scelta adatta a chi sfrutta intensamente la connessione da smartphone e vuole un accesso diretto alla rete veloce di Fastweb, premiata più volte per le sue performance.

Mobile Maxi: 300 giga e servizi aggiuntivi

La soluzione più completa è la Mobile Maxi, proposta a 12,95 euro al mese. Oltre a minuti illimitati e 100 SMS, garantisce 300 giga di traffico dati e include due vantaggi extra: Fastweb Protect, il servizio di sicurezza digitale, e l’Assicurazione Assistenza Pet di Quixa, dedicata a chi desidera un supporto aggiuntivo per i propri animali domestici.

Attivazione semplice e digitale

Tutte le offerte possono essere attivate online in pochi minuti o richiedendo una chiamata gratuita da parte del servizio clienti. L’attivazione è possibile tramite SPID o Carta d’identità elettronica, in alternativa con il classico riconoscimento via video. La spedizione della SIM fisica è gratuita, mentre chi sceglie la eSIM può attivarla subito senza attese.

Con queste nuove tariffe, Fastweb conferma la volontà di posizionarsi come alternativa solida e trasparente nel panorama mobile italiano, unendo quantità di giga, servizi inclusivi e procedure digitali rapide.