Vodafone, in arrivo aumenti fino a 4€ al mese da Novembre

Vodafone ha annunciato una nuova rimodulazione che entrerà in vigore dal 4 novembre 2025. Alcune offerte ricaricabili di linea mobile subiranno un incremento del canone mensile compreso tra 95 centesimi e 3,99€, a seconda del profilo. Secondo l’operatore, l’aumento si è reso necessario per mantenere inalterata la qualità del servizio, dal momento che i costi operativi non sarebbero più sostenibili alle condizioni attuali.

Gli utenti coinvolti stanno ricevendo una comunicazione tramite SMS. In più avranno la possibilità di verificare tutti i dettagli chiamando il 190. La campagna informativa è già in corso e proseguirà nelle prossime settimane. Non tutti i clienti però saranno penalizzati allo stesso modo. Alcuni infatti vedranno incrementi minimi, altri invece subiranno la variazione massima. Si tratta quindi di una misura differenziata, basata sulla diversità delle singole offerte attive.

Vodafone: alternative, rifiuti e diritto di recesso

Un aspetto importante riguarda le possibili alternative. In alcuni casi, Vodafone consentirà di rifiutare l’aumento, offrendo al cliente la possibilità di attivare una nuova offerta di pari prezzo con le stesse condizioni, quindi stessi Giga, minuti e 100 SMS inclusi. In questo modo, una parte dell’utenza potrà mantenere invariata la spesa mensile, senza rinunciare ai servizi principali.

Per chi invece non volesse accettare le modifiche né l’offerta alternativa, la normativa vigente garantisce la possibilità di recedere dal contratto o di passare ad altro operatore mantenendo il numero. Tale diritto può essere esercitato entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, senza penali né costi da affrontare, indicando come causale “Modifica delle condizioni contrattuali”.

Il recesso può essere richiesto online tramite il sito Vodafone, nei negozi fisici, chiamando i numeri di assistenza, con raccomandata A/R o tramite PEC. Va allegata copia di un documento d’identità e specificato il servizio per cui si intende recedere. Restano comunque a carico eventuali rate residue di dispositivi acquistati insieme all’offerta, che continueranno ad essere saldate secondo il piano in corso o in un’unica soluzione, a scelta del cliente.