Samsung Galaxy Tab A11 Plus in arrivo entro fine anno

Samsung sta per lanciare un nuovo tablet che farà gola a chi cerca un dispositivo buono ma non troppo costoso. Si tratta del Galaxy Tab A11 Plus, versione potenziata della nuova linea entry-mid della serie A11, che dovrebbe arrivare entro la fine del 2025.

Il Tab A11+ spicca soprattutto per lo schermo da 11 pollici LCD a 90 Hz: niente OLED premium, ma la fluidità promessa è già un buon passo avanti rispetto a molti tablet simili in questa fascia di prezzo. Al suo interno dovrebbe esserci il chip MediaTek Dimensity 7300, che pare offrirà prestazioni decenti per supportare video, streaming e multitasking leggero. Inclusi anche supporto per microSD fino a 2 TB, memoria RAM da 6 o 8 GB, e storage da 128 o 256 GB: configurazioni che la rendono utile anche per chi ha app installate, file multimediali e qualche gioco in più.

Batterie, funzioni e valore aggiunto

La batteria è uno dei punti forti: si parla di 7.040 mAh con ricarica rapida fino a 25 W. Non sarà fulminea nel caricarsi, ma da quel che si vede promette una buona autonomia per l’uso quotidiano: streaming, navigazione, applicazioni social, videoconferenze, insomma di tutto. Il tablet dovrebbe avere anche una fotocamera frontale da 5 MP, altoparlanti stereo, jack cuffie e il supporto a Samsung DeX — il che significa che potresti usarlo anche come mini PC collegando tastiera e mouse.

Altro dettaglio che sta facendo parlare è il supporto software di lunga durata: tutti i nuovi modelli della serie A11, Plus incluso, sono garantiti con almeno 7 anni di aggiornamenti Android e patch di sicurezza. Un aspetto che può davvero fare la differenza se vuoi un tablet che duri nel tempo.

Il Samsung Galaxy Tab A11 Plus non arriverà con funzioni da flagship, ma non è quello il suo intento. È progettato per essere una scelta ragionata: equilibrata, con buone caratteristiche, adatta a chi vuole un dispositivo utile senza spendere troppo. Chi lo prenderà, lo userà per l’intrattenimento, lo studio, le attività quotidiane, e con quelle specifiche potrebbe bastare e avanzare.