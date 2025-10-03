Copilot lavora da solo con Agent Mode in Word ed Excel

Il sistema di Copilot basato sull’Intelligenza Artificiale è ormai parte integrante delle app Microsoft, ma è in arrivo una novità che potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui usiamo programmi come Excel, Word e tanti altri. Si chiama Agent Mode e rappresenta un passo in più verso l’automazione, che detta così può sembrare spaventoso ma se gestito al meglio potremmo trarne numerosi benefici.

L’assistente con IA non si limita più a rispondere ai comandi con l’Agent Mode, ma può lavorare in autonomia, portando avanti interi compiti senza l’intervento continuo dell’utente. Questo non significare essere sostituire o far fare all’IA tutto il lavoro, ma evitare le parti ridondanti di un processo. Fino ad oggi Copilot era stato visto come un valido supporto: scriveva testi su richiesta, creava tabelle, riassumeva documenti. Con Agent Mode, invece, assume un ruolo più attivo e dinamico, ma sotto la nostra supervisione. L’idea è che l’IA possa gestire flussi di lavoro ripetitivi o lunghi come la riorganizzazione di documenti, l’analisi di grandi set di dati o la generazione di report, lasciando l’utente libero di concentrarsi su ciò che conta davvero. Certo, un occhio di riguardo è sempre necessario, ma quello vale a prescindere quando si lavora con l’Intelligenza Artificiale.

Come funziona l’Agent Mode di Microsoft Copilot

In poche parole, l’utente può impostare un obiettivo (“prepara un report mensile”, “organizza i dati di vendita in grafici leggibili”, “rivedi il documento con un tono più professionale”) e lasciare che Copilot gestisca il processo dall’inizio alla fine, senza input tra un passaggio e l’altro. L’IA non si limita a eseguire un singolo comando, ma considera il contesto per tutto il tempo e prende decisioni intermedie per giungere al risultato finale.

Un aspetto importante è che tutto questo avviene direttamente all’interno di Word o Excel: non serve passare da strumenti esterni, né configurare procedure complicate. Microsoft punta a rendere naturale l’interazione, trasformando il software in un collaboratore digitale che lavora quasi come un assistente umano.

I vantaggi sono evidenti: meno tempo perso in attività ripetitive, più produttività, maggiore precisione. Per i professionisti, significa generare documenti coerenti e ben strutturati in tempi ridotti; per le aziende, avere uno strumento che può automatizzare processi interi, dalla reportistica alla gestione di archivi complessi.

È chiaro che il debutto dell’Agent Mode segna un punto di svolta: se prima l’IA era un aiuto “dietro le quinte”, ora diventa un agente capace di operare in autonomia. Una trasformazione che potrebbe cambiare per sempre il modo in cui percepiamo il lavoro con Word ed Excel, rendendo il confine tra software e assistente personale sempre più sottile.