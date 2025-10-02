Lyca Mobile: questa promo per conquistare il mercato

Tutti noi ogni giorno utilizziamo costantemente la nostra promozione telefonica per restare connessi sia con la nostra vita digitale ma anche con le nostre persone care, minuti, SMS e gigabyte di traffico dati sono infatti uno strumento indispensabile per poter svolgere queste piccole attività che possono essere pubblicate una foto sui social, ma anche mandare un messaggio a qualcuno.

Di conseguenza un elemento imprescindibile all’interno di questo contesto e scegliere la promozione che reputiamo più adatta allo scopo, ogni utente infatti deve trovare l’offerta che calza a pennello sulle sue necessità in modo da passare il mese senza nessun tipo di problema, di conseguenza è importante leggere con attenzione cataloghi di offerte in modo da non fare errori.

Quella di cui vi parliamo oggi è una promozione che potrebbe interessare a molti di voi dal momento che offre caratteristiche interessanti e soprattutto un grande regalo per chi decide di attivare l’offerta, il provider in questione è Lyca Mobile, scopriamo cosa offre.

Due mesi gratis per chi attiva l’offerta

L’offerta in questione garantisce 150 GB di traffico dati in connessione 5G (solo per chi effettua l’attivazione online) insieme a minuti ed SMS completamente illimitati, l’offerta a un costo di 5,99 € al mese e garantisce a chiunque decide di attivarla la bellezza di due mesi completamente gratuiti, inizierete a pagare dunque a partire dal terzo rinnovo, l’offerta è attivabile per l’appunto online è supporta anche la portabilità del numero da altro operatore virtuale.

Allo stato attuale rappresenta una delle migliori offerte presenti sul mercato sia in termini di costo che in termini di caratteristiche, due mesi completamente gratuiti infatti sono un dettaglio decisamente da sottovalutare dal momento che abbattono in modo importante il prezzo da pagare, anche i dati Internet sono in discreta quantità, sebbene non siano adatti a chi magari fa un uso davvero intensivo della connessione.